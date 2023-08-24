Норвегія надасть Україні ракети для ППО

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва повідомив про плани передати Україні ракети для ППО та обладнання для розмінування.

Норвегія надасть Україні зенітні ракети та обладнання для розмінування, а також допоможе у забезпеченні газо- та електропостачання країни. Про це заявив у четвер, 24 серпня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який у цей день перебуває з візитом у Києві.

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У допомогу, зокрема, увійдуть, ракети до зенітного ракетного комплексу IRIS-T, портативні комплекти для прокладання коридорів через мінні поля та обладнання для ремонту критично важливої електроенергетичної інфраструктури, йдеться у заяві норвезького уряду.

"Підтримка у протиповітряній обороні була вирішальною для того, щоб не дозволити Росії взяти під контроль повітряний простір, і таким чином запобігти великим стражданням цивільного населення і воєнним втратам", - йдеться в заяві, яку цитує Reuters.

Раніше в четвер норвезький телеканал TV2 з посиланням на неназвані джерела повідомив, що влада Норвегії вирішила передати Україні бойові літаки F-16.