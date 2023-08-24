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ЗМІ: Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F16

Євгенія Наконечна
24 серпня 2023 р.

Норвезький телеканал повідомив з посиланням на власні джерела, що Норвегія планує передати Україні винищувачі F16. Кількість літаків невідома.

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Президент України Володимир Зеленський іпрезидентка Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F16
Президент України Володимир Зеленський іпрезидентка Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F16Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

Норвегія вирішила передати Україні бойові літаки F-16, повідомив у четвер, 24 серпня, норвезький телеканал TV2 з посиланням на неназвані джерела, зазначає Reuters. При цьому не повідомляється, скільки саме літаків Норвегія надасть Україні. Міністерство закордонних справ Норвегії поки не відповіло на прохання агенції про коментар.

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Якщо інформація підтвердиться, Норвегія стане третьою країною після Нідерландів і Данії, яка оголосить про передачу Україні винищувачів F-16. 

Під час свого візиту в Нідерланди 20 серпня Зеленський повідомив, що Україна отримає від цієї 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери пройдуть навчання з використання цих літаків. У цей же день Зеленський здійснив візит до Данії, де влада цієї країни заявила про намір передати Україні ще 19 літаків F-16. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що перші шість винищувачів Україна отримає до нового року. За її словами, наступного року Данія поставить Україні вісім літаків, а через рік - ще п'ять.

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