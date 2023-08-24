Португалія тренуватиме українських пілотів на F-16

Під час візиту до Києва на День незалежності України президент Португалії повідомив, що його країна долучиться до підготовки військових льотчиків ЗСУ та інженернів на винищувачах F-16.

Португалія долучитися до підготовки українських військових льотчиків та інженерів на винищувачах F-16, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з португальським президентом Марселу Ребелу де Соузою в Києві у четвер, 24 серпня - в День незалежності України.

"Cьогодні ми з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою говорили передусім про нашу оборонну та безпекову взаємодію. Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, а також про оборонні потреби України. Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - написав Зеленський у Telegram.

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Україні вже погодились надати понад 60 винищувачів F-16

20 серпня під час візиту до Нідерландів Зеленський повідомив, що Україна отримає від цієї країни 42 винищувачі F-16. Їх передадуть після того, як українські пілоти та інженери пройдуть навчання з використання цих літаків.

Цього ж дня під час візиту Зеленського до Данії влада цієї країни заявила про намір передати Збройним силам України (ЗСУ) ще 19 винищувачів F-16. За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, перші шість літаків Україна отримає до кінця року, наступні вісім - наступного, ще п'ять - через рік.

Сьогодні норвезький телеканал TV2 повідомив з посиланням на джерела, що Норвегія вирішила передати Україні F-16. Кількість винищувачів у публікації не уточнюється. Якщо інформація підтвердиться, Норвегія стане третьою країною, яка оголосить про передачу Україні літаків.

Нині до "авіаційної коаліції" входять 14 країн. Нещодавно пілоти ЗСУ вже розпочали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Відомо, що тренувати їх згодились також Нідерланди, Польща, Румунія та Греція.

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