Єрмак про контрнаступ: Ми можемо здивувати світ

Контрнаступ ЗСУ повільніший, ніж хотілося б, але щодня є прогрес, каже Андрій Єрмак в інтерв'ю DW. Керівник ОП сподівається, що "ми цього разу здивуємо світ".

Контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) відбувається повільніше, ніж хотілося б, але щодня є прогрес, заявив керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак в інтерв'ю DW у середу, 23 серпня.

"Сьогодні ніхто не може передбачити на 100 відсотків, як розвиватимуться події. Я можу тільки сказати, що ми щодня маємо невеликий, але прогрес. Безумовно, це відбувається повільніше, ніж хотілося би, і тому є абсолютні причини", - сказав він.

Зокрема, Єрмак звернув увагу на велику замінованість території, нестачу озброєння та різні підходи України та Росії до солдатів. "Ми думаємо про наших людей, а росіяни - жодним чином. Росіяни не рахують людей, вони для них просто, вибачте, таке м'ясо, яке вони кидають. І вони навіть багатьох вбитих своїх не забирають з поля бою", - пояснив він.

Єрмак: Українські пілоти стануть Top Gun ХХІ століття

Водночас керівник керівник ОП наголосив, що контрнаступ продовжується. "Кожного дня є хоча б маленький, але прогрес, і, безумовно, щось, якісь речі змінюються, адже кожного дня щось відбувається. І я сподіваюся, що ми цього разу здивуємо світ", - сказав він.

Єрмак також нагадав, що днями Україна отримала "дуже гарні новини" щодо винищувачів F-16. "Дуже скоро, я впевнений, ми будемо панувати і в небі. Я думаю, що наші пілоти точно стануть "топганами" 21-го століття", - сказав він, проводячи аналогію з американським бойовиком Top Gun про військових льотчиків.

Відповідаючи на запитання щодо можливості отримання Україною інших винищувачів, крім F-16, наприклад Gripen і Eurofighter Typhoon, керівник ОП зазначив, що сьогодні до авіаційної коаліції входять 14 країн, і їхня кількість продовжує збільшуватись. На питання про те, чи домагатиметься Україна отримання Eurofighter від Німеччини він сказав: "Я думаю, що ми будемо говорити зі всіма партнерами для того, щоб знайти оптимальну форму щодо повітряного флоту України, який буде нараховувати декілька видів літаків".

Читайте повну версію інтерв'ю: Андрій Єрмак: Українські пілоти стануть "топганами" 21-го століття

Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video