Андрій Єрмак: Наші пілоти стануть "топганами" 21-го століття

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів DW про те, чому країни БРІКС не проти України, що дає йому підстави вірити в перемогу у війні з Росією та якого завершення дискусії про Taurus у Німеччині він очікує.

DW: Поговорімо про ситуацію на фронті. Контрнаступ України , вочевидь, не виправдовує очікувань, а вони, на правду, були дуже високі. Однак прогрес повільний. У чому були помилки?

Андрій Єрмак: Сьогодні ніхто не може передбачити на 100 відсотків, як розвиватимуться події. Я можу тільки сказати, що ми щодня маємо невеликий, але й прогрес. Безумовно, це відбувається повільніше, ніж хотілося би, і тому є абсолютні причини. В першу чергу, це дуже велика площа замінованості землі. По-друге, нам не вистачає озброєння. І, по-третє, в нас інша філософія. Чим ми відрізняємся від росіян? Ми думаємо про наших людей, а росіяни - жодним чином. Росіяни не рахують людей, вони для них просто, вибачте, таке м'ясо, яке вони кидають. І вони навіть багатьох вбитих своїх не забирають з поля бою. І тому, безумовно, це війна не тільки Росії проти України, це війна світоглядів, філософії, диктатури і демократії.

Але я не погоджуюсь з вами і вважаю, що контрнаступ продовжується. Кожного дня є хоча б маленький, але прогрес, і, безумовно, щось, якісь речі змінюються, адже кожного дня щось відбувається. І я сподіваюся, що ми цього разу здивуємо світ. Ми повернулися з фронту не з відчуттям того, що наші воїни втратили там мотивацію. Більш того - ми повернулися до України після дуже вдалих візитів до Данії, Швеції, Нідерландів, Греції. Повернулися з дуже гарними новинами. Я говорив, наприклад, з генералом Сирським (командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським. - Ред.) і питав у нього, які відчуття у наших воїнів після новини, що нам надають уже конкретну кількість винищувачів F-16. І він мені повідомив про те, що всі дійсно дуже раді, і це справді додає мотивації нашим воїнам. Тому що дуже скоро, я впевнений, ми будемо панувати і в небі. Я думаю, що наші пілоти точно стануть "топганами" 21-го століття.

Ви згадали про F-16. Ми чули від кількох представників уряду, що Україна крім F-16 і "Гріпенів", на яких вже почалися тренування, хотіла б також і літаки Eurofighter. Чи проситиме Україна Eurofighter у Німеччини?

Сьогодні ідеться про формування нового повітряного флоту України. Я не військовий, цим займаються професіонали, але, наскільки мені відомо, є декілька видів літаків, які можна поєднати. Тому, безумовно, цей процес наразі відбувається. У повітряній коаліції сьогодні 14 країн, і їхня кількість збільшується практично щотижня. Я думаю, що ми будемо говорити зі всіма партнерами для того, щоб знайти оптимальну форму щодо повітряного флоту України, який матиме кілька видів літаків.

Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні винищувачі F-16 Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP

Ви також говорите про ракети Taurus. Німеччина вагається щодо їх передачі Укра

ні, тривають дискусії, чи варто змінювати їхнє програмне забезпечення, щоб Київ не міг використати їх проти Росії. Звідки така недовіра? Чому не вдалося переконати Берлін, що Україна застосовуватимете їх так, як заявляє?

Ми говоримо зі всіма партнерами, це наша принципова позиція, це стосується і літаків, і дальнобійної зброї, вона нам потрібна для того, щоб звільняти нашу територію. Ми не плануємо її використовувати проти російської території - це є чіткою позицією, яку висловлює керівництво нашої країни. Що стосується консультації, то кожного разу рішення наших партнерів щодо надання нам якихось принципових позицій супроводжується внутрішньою процедурою, внутрішніми консультаціями. Я впевнений, що Німеччина позитивно вирішить і це питання. Я знаю, що дійсно сьогодні цей діалог відбувається, але я думаю, що він завершиться позитивно для України, і ми дійсно отримаємо від Німеччини те, що нам потрібно.

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Час від часу на Заході порушують тему переговорів з Росією. Причому, проведення перемовин з Росією ще до того, як вона піде з українських територій. Україна заявляла, що це не варіант. Але тиск на Україну зростає?

Я не знаю, не чув, щоб хтось із відповідальних політиків, лідерів країн світу піднімав питання щодо якихось там переговорів. Всі говорять про те, що Україна сама вирішуватиме, коли і за яких умов погодитись на будь-які переговори. А позиція України дуже чітка, вона всім відома: поки російські війська знаходяться на нашій території, ні про які перемовини не може йти мови. Вся інша дипломатія викладена в "формулі миру" президента Зеленського. Ми дуже потужно працюємо з іншими країнами. Після копенгагенської зустрічі ми цей формат продовжили тут, в Україні, на рівні послів. Кожного тижня ми зустрічаємося. І вже бере участь новий посол ФРН, який дуже активно включився, і я дуже дякую йому за це. Я хотів би сказати, що на останній зустрічі, присвяченій екологічній безпеці, вже було 63 країни. Я думаю, наступного разу ми перетнемо цифру 70, адже кількість країн, які об'єднуються навколо України, зростає. Ми пам'ятаємо цифру 143 країни, які проголосували за одну із останніх резолюцій в ООН. Тому є куди рухатися.

Андрій Єрмак в інтерв'ю DW Фото: DW

Наприклад, у США певні кандидати, які зараз намагаються отримати номінацію на майбутніх виборах президента, говорять про зупинку підтримки України. Чи є у вас "план Б"?

Ми живемо в демократичних країнах. У кожній з цих країн люди можуть мати ту позицію, на яку вони мають право. Але ми знаємо про потужну підтримку народів і Сполучених Штатів, і Німеччини, і Данії, і Швеції, і Нідерландів, і багатьох інших країн. Тому я не розумію, про який "план Б" ви говорите. На сьогодні в нас немає питань щодо підтримки України не тільки нашими головними партнерами - країнами G7, НАТО, Європейського Союзу. А те, що в країнах хтось має іншу точку зору, - це нормально, це демократія.

Ви згадали держави глобального півдня. Україна намагається бути більш активною дипломатично з цими країнами. Водночас нині триває саміт БРІКС - організації, до якої входить Росія.

Багато країн БРІКС були присутні в Джедді, і вони всі висловлювали підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. І ми бачимо, що сьогодні на цій зустрічі БРІКС немає президента країни-терориста (президент РФ Володимир Путін бере участь у конференції в режимі відеозв'язку. - Ред.). І ви знаєте, що багато контактів, які ми мали протягом останнього часу, як-от візит африканських лідерів, я впевнений, змінили їхнє ставлення до цієї війни, до того, що відбувається. Я думаю, що БРІКС може стати ще більш потужним і впливовим, якщо там не буде Росії.

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Російський президент Путін бере участь у саміті країн БРІКС у режимі відеозв'язку Фото: Mikhail Klimenty/imago imsges

Але всі ці держави не приєдналися до санкцій проти Росії...

Потрібен час. Колись наші партнери із абсолютно добрих міркувань вважали, що "нормандський формат" може привести до миру. Але, на жаль, цього не сталося. І багато часу було втрачено. Однак сьогодні ми всі розуміємо, чому ми наводимо "нормандський формат" чи переговори у Мінську як невдалі, як те, що не привело до миру, а, на жаль, до 24 лютого 2022 року? Тому що формат, коли країну-терориста і країну, яка не починала цю війну, яка сьогодні є жертвою цієї агресії, закликають сісти за стіл переговорів, не працює. З 2019 року ми провели понад 180 раундів багатогодинних переговорів, але ще раз - ми бачимо, що сталося як наслідок. Тому є українська "формула миру", є український план, який повністю базується на міжнародному праві і принципах статуту Організації Об'єднаних Націй. І ми посадили весь світ і говоримо: будь ласка, давайте говорити, давайте обговорювати, але давайте затвердимо цей план, візьмемо його як основу, тому що цей план не тільки про припинення війни. Це план про подолання криз, які створила ця війна: і продовольчої, і екологічної, і великої небезпеки щодо ядерних об'єктів тощо. Давайте разом створимо план і вирішимо, як ми будемо разом працювати. Це дуже важливо.

Китай та Росія проводять спільні військові навчання. Індія купує зброю у Росії. Це не підтримка України.

Я можу тоді навести інший приклад. Коли сьогодні на Україну летять ракети і дрони, там теж є елементи, які виробляються в країнах не глобального півдня, а в інших країнах світу. Але це не означає, що ці країни підтримують російську агресію. Це означає, що світ дійсно сьогодні трансформується. Сьогодні країни розуміють, що, безумовно, неможливо торгувати з країною-терористом, неможливо надавати їй якісь технічні можливості, неможливо з нею торгувати. Але процес, наприклад, виходу компанії з російського ринку, не відбувся за один день, він триває. Останніми днями декілька компаній європейських вирішили покинути російський ринок, тому цей процес не припиняється. Так само і з санкціями. Коли почалися санкції, багато мали красиву назву, але вони не працювали. Тому ми з паном Макфоллом створили окрему групу, яка не зупиняє свою роботу і сьогодні, яка видає рекомендації, і сьогодні сімдесят відсотків наших рекомендацій уже втілені в європейських санкціях, в американських санкціях, канадських санкціях. Наприклад, я продовжую боротися щодо санкцій проти російських пропагандистів.

Голова КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін у Москві, березень 2023 Фото: SERGEI KARPUKHIN/AFP

Публікувалися митні документи, які свідчать про те, що китайські компанії експортують до РФ, наприклад, бронежилети.

Повірте, все, що має доказову базу, збирається і передається колегам. Нічого не залишається без нашої уваги. Іноді це потребує більше часу. Іноді відбувається дуже швидко. Але ще раз хочу вас повернути в 2019 рік: і риторика, і позиція багатьох країн змінювалася. І, безумовно, вона і сьогодні змінюється. Я наводив приклад дуже важливого візиту лідерів африканських країн, які приїхали на місця, побачили, що творили окупанти на українській землі, що вони робили, вивозячи, розлучаючи з батьками дітей. Це змінює позицію. Це робота - і сьогодні президент і вся команда працюють 24/7.

За вашими оцінками, скільки ще триватиме ця війна?

Я не хотів би робити прогнозів. Це така невдячна справа. Я вважаю, що треба всім робити те, що ми можемо, і навіть більше, для того, щоб наближати нашу перемогу. Наше бажання перемоги, наше єднання всієї української нації є безпрецедентним. Єднання світу безпрецедентне. Зараз дуже важливий момент, тому що, мені здається, ми дуже близькі до нашої перемоги. Ми на своїй землі, і це надає ту необхідну енергію, яка надихає, яка дає мотивацію, ну і плюс дуже надихає те, як ставляться до України сьогодні люди в різних країнах. Ми це відчували і в Берліні, і в Парижі, і в Римі, і зараз в Копенгагені, і в Стокгольмі, і в Афінах, і в Нідерландах. Світ сьогодні на стороні добра, світ сьогодні на світлій стороні - це точно завершиться нашою перемогою.

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