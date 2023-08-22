Саміт БРІКС: чому ОАЕ та інші країни хочуть увійти до блоку

Країни, що входять до БРІКС, вважають це об'єднання противагою традиційним форумам та інститутам, очолюваним США. Чи це так насправді, і чому цей блок має значення?

Щорічний саміт країн БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР- розпочинається 22 серпня в Йоганнесбурзі. Цього року зустріч привертає до себе особливу увагу: очікується, що до групи можуть приєднатися нові країни, оскільки Китай та Росія прагнуть посилити свій політичний вплив за умов напруженості у відносинах із США та їхніми союзниками. DW зібрала основну інформацію про цей економічний союз.

Як виникло об'єднання БРІКС

Абревіатуру БРІК вигадав у 2001 році економіст американського інвестиційного банку Goldman Sachs Джим О'Ніл, об'єднавши таким чином чотири найбільші економіки того часу, що найшвидше розвиваються. О'Ніл наголошував, що разом ці чотири країни - Бразилія, Росія, Індія та Китай - у найближче десятиліття можуть стати глобальною економічною силою.

Цю тезу сприйняли серйозно як інвестори, так і політики цих держав. Попри наявні між ними політичні та соціальні розбіжності, країни, що розвиваються, відчули, що їх пов'язує спільне прагнення перебудувати глобальну політико-економічну та фінансову системи, очолювані США.

Перша щорічна зустріч лідерів БРІК відбулася у 2009 році у російському Єкатеринбурзі. Через рік члени об'єднання запросили приєднатися до них Південно-Африканську Республіку (ПАР, South Africa) і до абревіатури БРІК додалася літера "S".

Китай та Індія - найбільш впливові члени БРІКС. На фото - очільник уряду Індії Нарендра Моді та китайський лідер Сі Цзіньпін Фото: Kenzaburo Fukuhara/AP Photo/picture alliance

На саміті в Йоганнесбурзі будуть особисто присутні чотири з п'яти лідерів країн БРІКС. Президент Росії Володимир Путін візьме участь у всіх заходах лише онлайн. РанішеПАР зіштовхнулася з проблемами при організації саміту, оскільки вона є учасницею Римського статуту і у разі прибуття Путіна на її територію зобов'язана затримати його за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), після чого видати Гаазі. Замість Путіна Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ країни Сергій Лавров.

БРІКС: наскільки важливий цей блок

Члени БРІКС представляють понад 42 відсотки населення Землі, на їхню частку припадає понад чверть світового валового внутрішнього продукту (ВВП) і 18 відсотків торгівлі.

Деякі експерти вважають це об'єднання противагою західним економічним і політичним форумам та інститутам, таким як G7 та Світовий банк. На їхню думку, блок може використати свій політичний та економічний вплив для проведення у Світовому банку та Міжнародному валютному фонді реформ, що відображають реалії багатополярного світу.

Чого вдалося досягти БРІКС нині

БРІКС постійно прагне відповідати своїй репутації, відповідно до якої група вважається альтернативою традиційним фінансовим та політичним системам.

Серед помітних досягнень цього економічного союзу - створення Нового банку розвитку або банку БРІКС - багатостороннього фінансового інституту зі статутним капіталом у 50 мільярдів доларів (45,6 мільярда євро) для фінансування інфраструктурних та кліматичних проєктів у країнах, що розвиваються. З моменту свого створення у 2015 році банк, до складу акціонерів якого, окрім членів БРІКС, входять Бангладеш, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати, схвалив видачу кредитів на суму понад 30 мільярдів доларів. Для порівняння: лише 2022 року Світовий банк виділив понад 100 мільярдів доларів.

Крім того, БРІКС створив резервний фонд на 100 мільярдів доларів США - валютний ліквідний механізм, який учасники можуть використовувати під час світових фінансових потрясінь.

Члени об'єднання працюють над ідеєю створення єдиної валюти, яка буде здатна похитнути панівне становище долара. Проте найближчим часом появи валюти БРІКС не очікується, тому блок зосереджений на розширенні використання місцевих валют у торгівлі між членами організації.

Новий банк розвитку - фінансовий інститут, створений членами БРІКС, зі штаб-квартирою в Шанхаї Фото: Wang Gang/Costfoto/picture alliance

"Крім створення банку БРІКС і щорічних зустрічей... група навряд чи може похвалитися якимись іншими досягненнями", - написав Джим О'Ніл у статті, опублікованій у 2021 році.

Обмежений успіх БРІКС пояснюється тим, що інтереси країн, які входять до цього клубу, часто розходяться і конкурують між собою. Особливо це стосується Китаю та Індії, які мають спільний спірний кордон і останніми роками переживають не найкращі часи у відносинах.

Торгівлч та інвестиції між членами БРІКС

За останні два десятиліття економічний вплив країн БРІКС значно збільшився. Це сталося насамперед завдяки багаторічному бурхливому зростанню Китаю, який, попри нинішнє уповільнення темпів зростання, є другою за величиною економікою світу за обсягом ВВП, і підйому Індії - країни з п'ятою за величиною, і такою, що нині найшвидше зростає, економікою.

Росія та Бразилія не змогли зберегти темпи зростання своїх економік і за часткою у світовому ВВП відкотилися на рівень 2001 року. Південноафриканській економіці також не вдається досягти суттєвого зростання після приєднання до БРІКС.

Хоча БРІКС зараз є великим гравцем на міжнародному ринку, обсяг торгівлі між його членами залишається відносно низьким. Немає і якоїсь угоди про вільну торгівлю в рамках блоку.

Навіщо БРІКС хоче розширюватися

Розширення БРІКС - одна з ключових тем цьогорічного саміту. Офіційні заявки на вступ до БРІКС подали 23 країни, включаючи Саудівську Аравію, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Аргентину, Індонезію, Єгипет та Ефіопію.

Китай наполягає на розширенні БРІКС, щоб збільшити свій політичний вплив на тлі суперництва зі США, що посилюється. Для Росії це означає пошук нових союзників у період, коли країна перебуває під санкціями Заходу через війну проти України. Бразилія та Індія, у свою чергу, традиційно виступають проти швидкого розширення блоку, причому Делі побоюється посилення китайського впливу в організації.

БРІКС із труднощами реалізовує свій економічний потенціал, проте незважаючи на це, країни, які входять туди, як і раніше, вважають об'єднання геополітичною альтернативою світовому порядку, очолюваному США, і представником інтересів Глобального Півдня. А нові члени БРІКС сподіваються скористатися політичним та економічним впливом організації.