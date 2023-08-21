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Берлін досі не визначився з постачанням ракет Taurus Києву

Степан Смишляєв
2 год. тому

В уряді ФРН запевняють, що тиску щодо передачі ракет Taurus Україні не відчувають, але наголошують на важливості "максимальної підтримки" Україні. Тим часом Бербок привітала передачу F-16 Києву.

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Крилата ракета Taurus
Уряд Німеччини де обдумує, чи надавати Україні далекобійні крилаті ракети TaurusФото: Bernhard Huber/MBDA

Уряд Німеччини поки не визначився, чи надавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, про які просить Київ. Це випливає з коментаря речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit), зробленого в понеділок, 21 серпня.

На запитання журналістів, чи посилює постачання Нідерландами та Данією винищувачів F-16 в Україну тиск на Берлін у питанні Taurus, Гебештрайт заявив, що такого тиску не відчувається. Уряд ФРН зазвичай не коментує "те, що надають інші", зазначив він.

Водночас він наголосив на важливості того, "щоб Україна отримувала максимальну підтримку". На тлі цього речник уряду ФРН нагадав, що Німеччина надає Україні найбільшу військову підтримку після США і що канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) обіцяв продовжувати цю підтримку "доти, доки це буде необхідно".

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Глава МЗС ФРН привітала постачання F-16 Україні

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала рішення Данії та Нідерландів надати Києву винищувачі F-16, заявивши, що це "хороший день для України". "З цієї точки зору ми розглядаємо всі побажання України, щоб і далі захищати людей. Кожен день має значення", - сказала Бербок на пресконференції уряду Німеччини.

Раніше у понеділок голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) теж привітала рішення Нідерландів та Данії поставити Україні винищувачі F-16.

Так само вона повторила свій заклик до уряду ФРН якнайшвидше ухвалити рішення про постачання Києву ракет Taurus. Депутатка зауважила: той факт, що Нідерланди та Данія вирішили передати Україні винищувачі, спростовує побоювання щодо ймовірних ударів з західного озброєння по території РФ - аргумент, до якого часто вдаються противники надання Україні далекобійної зброї.

"Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію", - сказала Штрак-Ціммерманн.

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Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

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