Лінднер підтримує надання Україні ракет Taurus

Міністр фінансів Німеччини, голова Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) схвально висловився стосовно ідеї передати Україні крилаті ракети Taurus.

Коментуючи дебати у Німеччині, які точаться стосовно передачі Києву цих ракет, Лінднер зауважив, що у цьому випадку застосовуватиметься звичайна процедура, під час якої ФРН консультуватиметься зі своїми союзниками щодо того, яка зброя потрібна Україні та яку можливо їй передати. "Оскільки я знаю, що багато хто симпатизує такій підтримці (передачі Україні ракет Taurus. - Ред.), як і я сам, я сподіваюся на швидке, дуже швидке вирішення цих питань", - зауважив Лінднер під час візиту до Києва у понеділок, 14 серпня, цитує агенція dpa.

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Він повторив тезу, яку постійно наголошують у Берліні, що "Україна повинна виграти цю війну". "У тому, щоб сила України завжди була більшою, ніж жорстокість, яку породжує війна Путіна, є також й частина нашої відповідальності", - переконаний німецький міністр. Він запевнив, що німецький уряд прагнутиме і надалі робити все можливе для зміцнення військового потенціалу України.

Шольц не квапиться з передачею Україні Taurus

Напередодні, 13 серпня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), коментуючи питання можливої передачі Україні німецьких ракет Taurus, заявив: "Як і у минулому, ми завжди будемо дуже ретельно зважувати кожне окреме рішення, щоб побачити, що можливо, що має сенс, яким може бути наш внесок". Водночас канцлер недвозначно дав зрозуміти, що він не хотів би, щоб на нього чинили тиск щодо цього питання.

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Україна запросила в Німеччини ракети Taurus у травні цього року. Протягом останнього тижня в Німеччині загострилася дискусія щодо можливості передачі Україні цих ракет - за їх передачу виступила низка німецьких політиків, як з коаліційних, так і з опозиційних партій, включаючи представників Соціал-демократичної партії Німеччини, яку представляє Шольц.

Тим часом радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що лише такі далекобійні ракети здатні вражати російську воєнну логістичну інфраструктуру, розміщену далеко від лінії фронту в окупованих районах України. Таку думку Подоляк висловив у коментарі німецькому виданню Bild, що оприлюдний 14 серпня. Пошкодження російської інфраструктури "значно зменшить бойову міць росіян" і, відповідно, "втрати з нашого боку", сказав Подоляк, обґрунтовуючи важливість отримання Києвом таких ракет. Саме тому поставка крилатих ракет Taurus є "критично важливою", переконаний український посадовець.