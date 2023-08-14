Лінднер: ФРН надала Україні підтримку на 22 мільярди євро

Німеччина вже виділила на підтримку України 22 мільярди євро, з яких 12 мільярдів пішли на військову допомогу. Про це заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) на спільній із українським колегою Сергієм Марченком пресконференції в Києві, повідомляє агенція "Укрінформ".

"Україна може і надалі розраховувати на те, що Німеччина разом зі світовою спільнотою і сама буде підтримувати Україну. Ми вже знайшли кошти для України обсягом 22 мільярди євро. Це велика сума", - сказав Лінднер. Міністр фінансів ФРН додав, що 12 мільярдів євро з них пішли на військову допомогу.

Лінднер про плани подальшої допомоги Києву

Німецький міністр також пообіцяв продовження підтримки Києва. "На наступні декілька років ми вже твердо запланували подальшу підтримку України під час планування нашого бюджету", - сказав Лінднер.

"Ви знаєте, що Німеччина є найбільшим донором європейського бюджету, тому ми й маємо велику частку в майбутній макрофінансовій допомозі України (...). Саме в нашій країні період (фінансового. - Ред.) планування до 2027 року. Ми вже включили кошти на військову допомогу,", - запевнив німецький урядовець.

"Ми знаємо, що Україна також захищає наші цінності, а разом з ними і європейські мир та свободу загалом", - сказав Лінднер, якого цитує Reuters. "На наступні кілька років ми вже твердо запланували подальшу підтримку України в нашому бюджетному плануванні", - запевнив очільник німецького мінфіну.

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Крім того, у спільній декларації, підписаній обома міністрами, зокрема, передбачається надання німецькою стороною консультативної підтримки українській стороні, зокрема у напрямах митної політики, моніторингу фінансовоих ринків, управління державними інвестиціями, приватизації державних підприємств, повідомили у пресслужбі українського мінфіну.

Зустріч Лінднера і Шмигаля

З Лінднером зустрівся у понеділок також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Обговорили перспективи співпраці України з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). Реалізуємо 5 спільних інвестиційних проєктів на 247 мільйонів євро, готуємо ще три на 73 мільйони євро", - написав Шмигаль у Telegram про підсумки зустрічі з німецьким міністром.

Очільник українського уряду висловив сподівання на участь німецького бізнесу у повоєнній відбудові України та наголосив на необхідності посилювати санкції проти РФ та конфіскувати російські активи, які будуть головним джерелом фінансування відновлення.

Шмигаль також зазначив, що подякував німецькому уряду за збройну, санкційну, фінансову підтримку. "Україна отримала від Німеччини понад 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги, більшість у вигляді гранту. Вдячні за підтримку програми МВФ, за роль Німеччини в програмі ЄС Ukraine Facility, за сприяння євроінтеграції", - зазначив прем'єр.

Як повідомлялося, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер прибув до Києва вранці 14 серпня. Це його перший візит до української столиці з початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією.