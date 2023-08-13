Шольц не визначився щодо надання Україні ракет Taurus

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поки що не готовий взяти на себе зобов'язання щодо постачання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. Це випливає зі зроблених ним заяв під час інтерв'ю німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF, що вийде в ефір у неділю, 13 серпня.

"Як і у минулому, ми завжди будемо дуже ретельно зважувати кожне окреме рішення, щоб побачити, що можливо, що має сенс, яким може бути наш внесок", - запевнив Шольц журналістів, коментуючи питання передачі Україні цих німецьких ракет. Саме такий підхід стосується й можливого постачання таких засобів ураження як Taurus, додав Шольц.

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Водночас канцлер недвозначно дав зрозуміти, що він не хотів би, щоб на нього чинили тиск щодо цього питання. Крім того, очільник німецького уряду згадав уже надану Україні військову підтримку з боку ФРН у вигляді артилерії, танків, засобів протиповітряної оборони тощо. Німеччина є другою після США країною за кількістю наданої Україні допомоги, наголосив він. За словами Шольца, зовсім нещодавно президент України Володимир Зеленський знову дякував Німеччині за надану підтримку.

Щодо повідомлень у ЗМІ про можливе цілеспрямоване обмеження дальності крилатих ракет Taurus, які Німеччини могла б передати Україні, Шольц сказав: "Ми працюємо над усіма питаннями, які нам надходять". Однак він пояснив, що буде готовий коментувати такі аспекти лише тоді, "коли буде що сказати".

Шольц відкинув закиди у зволіканні Берліна

Німецький канцлер рішуче заперечив закиди в бік уряду ФРН щодо буцімто зволікань Берліна в питанні військової підтримки Києва. Водночас він визнав, що ситуація й надалі залишатиметься непростою. Більшість громадян ФРН, на переконання Шольца, вважають правильним і доречним нинішній курс Берліна, коли не на кожну вимогу Києва щодо поставок йому озброєнь одразу дається схвальна відповідь. "Рішення завжди повинні бути ретельно зважені, і я робитиму це і надалі", - підкреслив канцлер. "І ніхто не зможе мене відмовити від цього (підходу. - Ред.)", - запевнив Шольц.

Крім того, канцлер Шольц позитивно оцінив дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні, зокрема ті, що нещодавно відбулися в Саудівській Аравії. Такі переговори були "лише початком", однак вони були "дуже важливими", особливо тому, що в них брали участь африканські та латиноамериканські країни, а також Китай, вважає голова уряду ФРН. "Саме тому для нас є сенс продовжувати ці переговори, адже вони досить конкретно збільшують тиск на Росію, щоб вона усвідомила, що пішла хибним шляхом і повинна вивести війська", - сказав канцлер, додавши, що в такому разі "мир стане можливим".

Повне інтерв'ю з Шольцем вийде в ефір телеканалу ZDF у неділю ввечері.

Нагадаємо, Україна запросила в Німеччини ракети Taurus у травні цього року.