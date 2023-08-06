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ПолітикаСаудівська Аравія

У Джидді погодили два принципи встановлення миру в Україні

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
2 год. тому

Усі учасники консультацій вважають, що мир в Україні можливий лише за умови поваги до її територіальної цілісності. Вони вирішили створити групи для обговорення "формули Зеленського".

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Джидда
Учасники переговорів у Джидді погодились, що в основі будь-якої мирної угоди має бути "повага до територіальної цілісності та суверенітету України"Фото: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

Учасники переговорів щодо України в місті Джидда у Саудівській Аравії досягли домовленостей з двох питань за підсумками першого дня консультацій, повідомили джерела італійського видання Corriere della Sera в ООН пізно увечері у суботу, 5 серпня.

За даними співрозмовників італійської газети, представники понад 30 країн погодились: в основі будь-якої мирної угоди має бути "повага до територіальної цілісності та суверенітету України" та дотримання принципу верховенства Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Вони домовилися створити робочі групи для обговорення плану припинення війни Росії проти Україні, запропонованого Києвом.

Раніше представлена Україною "формула миру" складається з 10 пунктів та передбачає, зокрема, повне виведення російських військ з України в кордонах 1991 року, звільнення всіх військовополонених і депортованих, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, гарантії безпеки для України після закінчення бойових дій та відновлення безпеки на окупованій Росією ЗАЕС.

У Джидді також обговорюються можливі терміни проведення зустрічі глав держав, що беруть участь у перемовинах. За даними джерел італійського видання, такий саміт може відбутися до кінця року.

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Без участі Росії

Дводенні консультації щодо України в Джидді проходять 5-6 серпня. У них беруть участь радники з безпеки та понад 30 країн, включно зі США, Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Індонезією. Росія не зустріч не запрошена.

Напередодні перемовин глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який очолює українську делегацію, розповів, що очікує "складних, але конструктивних консультацій" та сподівається домовитися про основні засади врегулювання війни.

Тим часом Бразилія на зустрічі закликала залучити до переговорів РФ.

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Джидда

У Джидді погодили два принципи встановлення миру в Україні

Політика2 год. тому
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