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Учасники конференції в Джидді не планують спільної заяви

Ігор Бурдига
2 год. тому

Представники майже 40 країн дискутують про шляхи припинення війни в Україні, проте навряд чи ухвалять спільну резолюцію, повідомляють ЗМІ.

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Місто Джидда у Саудівській Аравії
Під час перемовин у Джидді намагатимуться узгодити одразу кілька мирних планів щодо УкраїниФото: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

Учасники конференції з мирного врегулювання в Україні, що у суботу, 5 серпня, розпочалась  у місті Джидда в Саудівській Аравії, не планують спільної резолюції у підсумку дводенних консультацій. Про це, посилаючись на джерела у МЗС Саудівської Аравії, у суботу, 5 серпня, повідомляє німецька новинна агенція dpa.

Водночас агенція AFP, посилаючись на порядок денний зустрічі на рівні радників лідерів держав, повідомляє, що після трьох годин заяв представників країн-учасниць зустрічі стартує закрита двогодинна дискусія та обід.

Саудівське королівство запросило до міста Джидда Україну, її західних союзників, а також країни, що розвиваються, і держави з економікою, що швидко розвивається, - загалом майже 40 країн, включно зі США, Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР, Індонезією та іншими. Росія в консультаціях участі не бере.

Очікується, що Київ представить на цій зустрічі свою "формулу миру" і намагатиметься домогтися підтримки країн глобального Півдня, які досі утримувалися від того, щоб зайняти той чи інший бік щодо війни Росії проти України. 

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Київ не чекає простих переговорів

Напередодні зустрічі глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який очолює українську делегацію, розповів, що очікує "складних, але конструктивних консультацій" та сподівається домовитися про основні засади врегулювання війни.

Натомість представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Москві консультації в Саудівській Аравії розглядають як спробу створення антиросійської коаліції.

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Місто Джидда у Саудівській Аравії

Учасники конференції в Джидді не планують спільної заяви

Конфлікти2 год. тому
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