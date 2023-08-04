Суперпрорив: Китай долучиться до мирної зустрічі по Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "суперпроривом" участь спецпредставника Китаю в зустрічі щодо української "формули миру", яка пройде 5-6 серпня в Джидді.

"Історичною перемогою" та "суперпроривом" назвав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба участь спеціального представника Китаю Лі Хуея в зустрічі дипломатичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії 5-6 серпня.

"Ми хочемо, щоб Китай узяв участь у саміті "формули миру". Новина про те, що Китай делегує Лі Хуея в Джидду - це суперпрорив (...) і це історична перемога", - цитує Кулебу агенція "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю, 4 серпня, міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю повідомило, що відправить Лі в Джидду для участі в саміті. "Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні", - ідеться в заяві.

Як повідомляв раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, головною темою зустрічі у Джидді стане реалізація "формули миру". На ній очікують представників близько 40 держав. Росія не братиме участі в переговорах.

Це буде вже друга така зустріч на рівні радників. Першу "мирну зустріч" по Україні провела Данія. Восени Україна планує провести глобальний "саміт миру" на рівні лідерів держав.

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