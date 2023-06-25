У Копенгагені радились щодо миру в Україні

Консультації щодо ключових принципів миру в Україні пройшли між радниками з питань національної безпеки Індії, Бразилії, Південної Африки, Саудівської Аравії, Туреччини та інших країн.

У Копенгагені пройшла неформальна "мирна зустріч" по Україні. Про її деталі в неділю, 25 червня, розповів керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак.

Консультації щодо ключових принципів миру відбулися 24 червня між радниками з питань національної безпеки та політичними радниками з України, США, Канади, Японії, Великобританії, Європейського Союзу, Німеччини, Франції, Італії, Данії, а також Туреччини. Крім того, на ній були присутні представники Бразилії, Південної Африки та Саудівської Аравії, які неодноразово пропонували себе як посередників у "мирних переговорах", а також Індії, яка намагається дотримуватись "нейтралітету". Китай, попри очікування, представлений на зустрічі не був.

Учасники обговорювали деталі щодо "формули миру" президента України Володимира Зеленського. Як зазначив Єрмак, зустріч стала продовженням діалогу, що розпочався на саміті Великої сімки між лідерами України, країн G7 та Глобального Півдня.

Він назвав зустріч "чітким сигналом поваги до України". "Участь значної кількості країн Глобального Півдня демонструє, що в стосунках наших країн відбуваються суттєві позитивні зміни і вихід на якісно новий рівень взаємостосунків", - написав керівник ОПУ в Telegram.

На переговорах радники вирішили надалі зустрічатися в форматі консультацій та опрацьовувати питання проведення глобального саміту миру. Готовність прийняти в себе цей саміт уже висловили кілька країн, утім Єрмак запропонував провести його в Україні.