Данія організувала неформальну "мирну зустріч" по Україні

Участь у неформальній зустрічі в Копенгагені з обговорення миру в Україні мають взяти 24 червня представники США, ЄС і, можливо, Бразилії та Індії. Деталі поки що не розголошуються.

У Данії в суботу, 24 червня, відбудеться неформальна зустріч щодо обговорення шляхів до миру в Україні, повідомляє інформаційна агенція AFP.

Про зустріч відомо небагато деталей. В ній візьмуть участь високопосадовці з країн, які підтримують Україну з моменту повномасштабного російського вторгнення, зокрема зі Сполучних Штатів і Європейського Союзу. США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Окремо на зустріч запрошені представники країн, які залишаються "нейтральними" щодо війни Росії проти України та досі не засудили вторгнення. "Ми дуже багато працювали всередині G7 над "формулою миру". Ідея полягає в тому, щоб вийти за рамки цього і залучити таких ключових гравців, як Бразилія та Індія. Ми відверто очікуємо і бажаємо, щоб Китай був там", - сказало джерело агентства.

Раніше про підготовку зустрічі повідомляло видання Financial Times. Коли список країн ще не був затверджений, його джерела казали, що в зустрічі можуть взяти участь офіційні особи з Бразилії, Індії та Південної Африки.

Очікується, що дискусії в Копенгагені будуть неформальними - без офіційної заяви за їхнім підсумками. Водночас вони розглядаються як важлива віха на шляху до майбутнього мирного саміту, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським.

Поки що дата цього саміту, який може відбутися в Данії або Франції найближчими місяцями, не призначена.

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