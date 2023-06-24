  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Данія організувала неформальну "мирну зустріч" по Україні

Євгенія Наконечна
49 хв. тому

Участь у неформальній зустрічі в Копенгагені з обговорення миру в Україні мають взяти 24 червня представники США, ЄС і, можливо, Бразилії та Індії. Деталі поки що не розголошуються.

https://p.dw.com/p/4T0he
У Копенгагені 24 червня обговорять шляхи пошуку миру в Україні.
У Копенгагені 24 червня обговорять шляхи пошуку миру в Україні.Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

У Данії в суботу, 24 червня, відбудеться неформальна зустріч щодо обговорення шляхів до миру в Україні, повідомляє інформаційна агенція AFP.

Про зустріч відомо небагато деталей. В ній візьмуть участь високопосадовці з країн, які підтримують Україну з моменту повномасштабного російського вторгнення, зокрема зі Сполучних Штатів і Європейського Союзу. США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. 

Окремо на зустріч запрошені представники країн, які залишаються "нейтральними" щодо війни Росії проти України та досі не засудили вторгнення. "Ми дуже багато працювали всередині G7 над "формулою миру". Ідея полягає в тому, щоб вийти за рамки цього і залучити таких ключових гравців, як Бразилія та Індія. Ми відверто очікуємо і бажаємо, щоб Китай був там", - сказало джерело агентства.

Раніше про підготовку зустрічі повідомляло видання Financial Times. Коли список країн ще не був затверджений, його джерела казали, що в зустрічі можуть взяти участь офіційні особи з Бразилії, Індії та Південної Африки.

Очікується, що дискусії в Копенгагені будуть неформальними - без офіційної заяви за їхнім підсумками. Водночас вони розглядаються як важлива віха на шляху до майбутнього мирного саміту, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським.

Поки що дата цього саміту, який може відбутися в Данії або Франції найближчими місяцями, не призначена.

Читайте також: "Мир - тендітна квітка": Папа Римський поговорив з Лулою про війну

"Буде перемога": Зеленський отримав премію Карла Великого

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент ПАР Сиріл Рамафоса - один із очільників африканської "мирної місії", делегація якої відвідає 16-17 червня Україну та Москву.

Африканські лідери вирушили до України й РФ з мирною ініціативою

Африканські лідери вирушили до України й РФ з мирною ініціативою

Африканська делегація відвідає Київ і Санкт-Петербург 16-17 червня. ЗМІ дізналися про "заходи зі зміцнення довіри", які вони запропонують Україні та Росії під час своїх зусиль з посередництва.
Конфлікти16 червня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Вагнерівці" біля штабу Південного військового округу РФ у Ростові-на-Дону.

Путін обіцяє жорстку відповідь на збройний заколот Пригожина

Політика1 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Рейв-толока: як молодь відбудовує Чернігівщину

Рейв-толока: як молодь відбудовує Чернігівщину

Суспільство19 год. тому08:44 хв.
external

Чому німці не обмежують швидкість на автобанах

Чому німці не обмежують швидкість на автобанах

Суспільство22 год. тому09:25 хв.
"Титан" був створений спеціально для занурення до уламків "Титаніка"

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Що відомо про загибель субмарини "Титан" в Атлантиці

Катастрофи15 год. тому
Орел з нацистською символікою з корми крейсера Admiral Graf Spee

Орел зі свастикою не стане голубом миру

Орел зі свастикою не стане голубом миру

Історія18 год. тому
Практикантка з Уганди Ребекка Біїра в одній з німецьких пекарень

Берлін кличе на роботу до Німеччини. Але не всіх

Берлін кличе на роботу до Німеччини. Але не всіх

Міграція22 год. тому
Сапери проводять розмінування території у Херсоні, листопад 2022 року

"Гноми", "Кабани" та "Скорпіони" для розмінування України

"Гноми", "Кабани" та "Скорпіони" для розмінування України

Технології23 червня 2023 р.
На головну сторінку