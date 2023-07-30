"Формула миру": ОПУ підтвердив зустріч у Саудівській Аравії

Керівник ОПУ Андрій Єрмак підтвердив, що наступна зустріч щодо реалізації "формули миру" відбудеться у Саудівській Аравії. За його словами, Україна планує залучити до неї якомога більше демократичних країн.

Наступна зустріч щодо реалізації ініціатив України з відновлення миру відбудеться у Саудівській Аравії. Це у неділю, 30 липня, підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

За його словами, переговори пройдуть на рівні радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав. Головною темою порядку денного стане реалізація ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру, широко відома як "формула миру". До того про проведення переговорів у Саудівській Аравії без участі Росії писало видання The Wall Street Journal (WSJ).

Мета України - залучити до своїх ініціатив якомога більше країн

Єрмак не уточнив дату зустрічі, втім запевнив, що вона відбудеться "незабаром", а Київ прагне залучити якомога більше країн, які "поважають міжнародне право й Статут ООН".

"Президент Зеленський зазначив, що наш вибір - це об’єднання світу навколо України. Свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни і Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня", - наголосив Єрмак, слова якого наводить пресслужба Офісу президента України.

Єрмак: Гарантії безпеки для України будуть чіткими

Керіник ОП також повідомив, що Україна наступного тижня розпочне переговори із США щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, які діятимуть до її вступу в Північноатлантичний альянс (НАТО). Декларацію про це ухвалили держави "Великої сімки" та Україна у Вільнюсі.

За словами Єрмака, наразі до неї вже доєдналися понад десять інших країн, і майже щотижня долучаються нові. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки, додав глава ОП.

"Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки", - наголосив Єрмак та уточнив, що йдеться про оборонну та фінансову допомогу, а також про санкції й покарання агресора.

Водночас Єрмак наголосив, що світова підтримка України зберігатиметься доти, доки країна змінюватиметься та рухатиметься вперед. "Корупцію та погані управлінські рішення не приймуть ані наше суспільство, ані міжнародні партнери. Непрозорі тендери чи вимагання хабарів за дозволи відлякують інвесторів не менше за російські ракети", - додав керівник ОП.

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