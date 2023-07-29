  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ

Олена Перепадя
1 год. тому

Мирні переговори між Україною, Заходом та країнами, що розвиваються, за інформацією WSJ, відбудуться у Саудівській Аравії в серпні. Росія в них участі не братиме.

https://p.dw.com/p/4UXyY
У Джидді мають провести мирні переговори щодо України
У Джидді мають провести мирні переговори щодо УкраїниФото: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

Саудівська Аравія на початку серпня має намір провести мирні переговори між Україною, низкою західних держав і ключовими країнами, що розвиваються, пише у суботу, 29 липня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназваних дипломатів. Вашингтон і Європа сподіваються, що переговори, на яких не буде присутня Росія, можуть привести до міжнародної підтримки мирних умов на користь України.

За їхніми даними, на зустріч до Джидди 5-6 серпня прибудуть представники 30 держав, багато з яких досі займали нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Дипломати не уточнили, хто представлятиме українську сторону.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть привести до мирного саміту наприкінці року, на якому світові лідери підпишуться під загальними засадами врегулювання війни, зазначає WSJ. Ці принципи можуть сформувати майбутні мирні переговори між Росією та Україною на умовах, що вигідні для Києва, зазначають співрозмовники газети.

Нагадаємо, різного роду мирні інціативи чи мирні плани задля завершення війни висловлювали різні країни, як-от Бразилія чи Китай. Мирного посланця направляв до Києва і Москви Папа Римський. На початку липня у Білому домі у США підтвердили нефіційні переговори з РФ щодо України. Україна вимагає виведення російських військ з її території та повернення в кордони 1991 року, включно з Кримом. Жодна з цих умов не є прийнятною для Росії, яка у 2014 році анексувала український Крим і розпочала війну на Донбасі, а 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Ішинґер про відмову від мирного плану Китаю для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

"Я повністю довіряю українським партнерам" - міністр оборони ФРН в інтерв'ю DW (07.06.2023)

"Я повністю довіряю українським партнерам" - міністр оборони ФРН в інтерв'ю DW (07.06.2023)

Чи має право Україна використовувати західну зброю на території Росії? Чи доєднається ФРН до коаліції з постачання винищувачів? І що потрібно для закінчення війни? Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю DW.
Політика7 червня 2023 р.05:59 хв.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові у Донецькій області, 15 липня 2023 року

Маляр: ЗСУ просуваються на двох напрямках на півдні

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українська фехтувальниця Ольга Харлан

Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Спорт28 липня 2023 р.
external

Принцеса-воїн у ЗСУ: як 20-річна кулеметниця воює на "нулі"

Принцеса-воїн у ЗСУ: як 20-річна кулеметниця воює на "нулі"

Конфлікти28 липня 2023 р.16:31 хв.
Газова компресорна станція в Боярці (архівне фото)

Підготовка до зими: чи вистачить Україні газу?

Підготовка до зими: чи вистачить Україні газу?

Економіка28 липня 2023 р.
Родт-під-Рітбургом. Ці будинки видно на початку ролика. Однак нічого німецького у ньому більше немає

Ролик "Хайль Зеленський". Що думають німці?

Ролик "Хайль Зеленський". Що думають німці?

Панорама27 липня 2023 р.
Президент Єгипту Абдул Ас-Сісі (л) і президент РФ Володимир Путін

Саміт Росія-Африка: кому й який зиск?

Саміт Росія-Африка: кому й який зиск?

Політика27 липня 2023 р.
Символ миру пацифік на тлі українського прапора

Нобеліати з України, Росії та Білорусі назвали спільну мету

Нобеліати з України, Росії та Білорусі назвали спільну мету

Суспільство27 липня 2023 р.
На головну сторінку