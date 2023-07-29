WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ

Мирні переговори між Україною, Заходом та країнами, що розвиваються, за інформацією WSJ, відбудуться у Саудівській Аравії в серпні. Росія в них участі не братиме.

Саудівська Аравія на початку серпня має намір провести мирні переговори між Україною, низкою західних держав і ключовими країнами, що розвиваються, пише у суботу, 29 липня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназваних дипломатів. Вашингтон і Європа сподіваються, що переговори, на яких не буде присутня Росія, можуть привести до міжнародної підтримки мирних умов на користь України.

За їхніми даними, на зустріч до Джидди 5-6 серпня прибудуть представники 30 держав, багато з яких досі займали нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Дипломати не уточнили, хто представлятиме українську сторону.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть привести до мирного саміту наприкінці року, на якому світові лідери підпишуться під загальними засадами врегулювання війни, зазначає WSJ. Ці принципи можуть сформувати майбутні мирні переговори між Росією та Україною на умовах, що вигідні для Києва, зазначають співрозмовники газети.

Нагадаємо, різного роду мирні інціативи чи мирні плани задля завершення війни висловлювали різні країни, як-от Бразилія чи Китай. Мирного посланця направляв до Києва і Москви Папа Римський. На початку липня у Білому домі у США підтвердили нефіційні переговори з РФ щодо України. Україна вимагає виведення російських військ з її території та повернення в кордони 1991 року, включно з Кримом. Жодна з цих умов не є прийнятною для Росії, яка у 2014 році анексувала український Крим і розпочала війну на Донбасі, а 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.