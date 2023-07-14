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До безпекових гарантій Україні від G7 долучилися 10 країн

Олександр Куницький
19 хв. тому

До безпекової ініціативи Великої сімки щодо України приєдналися Бельгія та Португалія. Загалом декларацію G7 підтримали вже 10 країн, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Президент України Володимир Зеленський та лідери країн-членів G7 під час проголошення спільної декларації щодо підтримки України, 12 липня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський та лідери країн-членів G7 під час проголошення спільної декларації щодо підтримки України, 12 липня 2023 рокуФото: Paul Ellis/AFP/Getty Images

Готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, спираючись на безпекові зобов’язання, надані Києву країнами-членами G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі, також висловили Бельгія і Португалія. Про це повідомив у п'ятницю, 14 липня, керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак.

"До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, станом на сьогодні приєдналися: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія", - написав він у Telegram.

Таким чином до декларації G7 щодо довгострокового сприяння безпеці України долучилися вже 10 країн. Раніше готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі висловили країни Північної Європи - Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія. Згодом у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що гарантії для України пообіцяли також Чехія, Нідерланди та Іспанія.

Читайте також: Офіс президента: Отримані Україною "гарантії безпеки" G7 - не теоретичні

Як повідомлялось, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання вживати всеосяжні заходи щодо довгострокового гарантування безпеки України та сприяти її економічній стійкості.

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Президент України Володимир Зеленський та лідери країн-членів G7 під час проголошення спільної декларації щодо підтримки України, 12 липня 2023 року

До безпекових гарантій Україні від G7 долучилися 10 країн

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