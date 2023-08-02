Зеленський зібрав послів на нараду: дав п'ять завдань

Президент України Володимир Зеленський скликав на Закарпаття українських послів в іноземних державах на нараду, яка розпочалася в середу, 2 серпня, і має тривати кілька днів.

На зустрічі він окреслив їм п'ять ключових зовнішньополітичних орієнтирів на наступне півріччя.

Формула миру

Зеленський заявив, що "абсолютна більшість держав і народів світу прагне миру, міжнародного спокою і відсутності створених Росією загроз. 10 пунктів "формули миру" відображають саме це важливе завдання".

За його словами, частина держав уже взяли на себе зобов'язання для реалізації цієї формули, але необхідне залучення дипломатами ширшого кола учасників.

Цими вихідними в Саудівській Аравії відбудеться вже друга зустріч щодо формули на рівні радників лідерів держав, у якій візьмуть участь представники майже 40 країн. Україна планує провести глобальний "саміт миру" на рівні лідерів уже цієї осені.

Зброя та санкції

Зеленський повідомив, що в Україні восени відбудеться перший форум оборонних індустрій, та закликав послів працювати над максимальним представництвом країн на ньому.

Президент наголосив, що необхідно сконцентруватись на співпраці з країнами, які можуть надати Україні F-16 та далекобійну зброю. Тренування українських пілотів на винищувачах, за його словами, розпочнеться вже цього місяця. В контексті зброї передусім йдеться про США.

Осінь, за словами Зеленського, має принести нові санкції Європейського Союзу (ЄС) проти Росії. Президент зауважив, що все ще існують країни, які допомагають РФ обходити санкції, тож робота послів має полягати у перекритті цих шляхів.

Інтеграція в ЄС і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства

Цього року Україна мусить відкрити переговори з Євросоюзом щодо членства, наголосив Зеленський. Він також закликав готуватись до саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні. "Саміт може стати історичним для України та всіх наших союзників по НАТО, і це залежить від усіх", - сказав він.

До "групи семи" країн, які підтримують гарантії безпеки для України доєдналися вже 12 партнерів. Цього тижня розпочинається робота над двосторонніми угодами між ними та Україною. Першими працюють в цьому питанні зі США. На закритій частині наради обговорюватиметься, які ще країни можуть приєднатися.

Окремо Зеленський наголосив, що політика сусідства для України є політикою добросусідства. "Україна вміє бути вдячною та є вдячною кожній країні, абсолютно всім людям, кожному народу, які нам допомагали. Але й наш внесок у спільну безпеку заслуговує на вдячність", - підкреслив він і закликав послів "охолоджувати емоції", коли вони надто вирують у сусідів, але "не бути німими".

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Економіка та відновлення

Зеленський доручив послам залучати більше країн до інвестицій в Україну. "Візьміть сотню найпотрібніших для України компаній у країні, де ви працюєте. До кінця року забезпечте рішення про інвестиції в Україну чи меморандуми про початок роботи в Україні, коли безпекові умови це дозволять. Візьміть сотню найбільших меценатів країни, де ви працюєте, та організуйте їхній приїзд в Україну. Світ має бачити, що в нас відбувається. Будьте активними з бізнес-асоціаціями - вони мають знати, що пропонує наша держава: які ресурси, виробництва, які технології", - сказав він.

Президент також закликав дипломатів робити все можливе заради розширення безмитного доступу українських товарів на іноземні ринки. Особливо він наголосив на такому напрямку як гуманітарне розмінування.

Українці за кордоном

Зеленський закликав послів захищати права українців за кордоном. "Українська книжка, український інформаційний простір, українська освіта мають бути доступними для наших людей, хоч би де вони зараз тимчасово були", - додав він.

Втім основа мета України, за його словами, - це "повернення людей додому".

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