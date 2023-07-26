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ЗМІ: Захід ще не погодив план навчання українців на F-16

Олександр Куницький
3 год. тому

За даними Politico, обговорюється навчання українських пілотів на базі у США або у Європі запрошеними американськими інструкторами.

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Винищувачі F-16 під час навчань у небі
Винищувачі F-16 під час навчань у небіФото: U.S. Army/picture alliance

Західні партнери Києва ще не погодили план навчання українських льотчиків роботі з винищувачами F-16, пише у вівторок, 25 липня, видання Politico із посиланням на трьох чиновників США. Одна із пропозицій передбачає, що українські пілоти вирушать до Сполучених Штатів і пройдуть навчання у підрозділі Військово-повітряних сил Національної гвардії, що базується у штаті Аризона, зазначає видання. Однак, за словами двох офіційних осіб США та одного європейського чиновника, ця ідея не знайшла підтримки.

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Інший план передбачає відправлення американських військових льотчиків до Європи для навчання українців за межами України. Остаточне рішення ще не ухвалене, зазначають співрозмовники Politico. "Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації плану", - пояснив один із чиновників США.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден дав європейським країнам "зелене світло" для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN 16 липня, "президент дав зелене світло, і ми дамо дозвіл, підтримаємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українців почали навчати на F-16, щойно європейці будуть готові". За словами Саллівана, європейські союзники повідомили, що їм необхідно ще кілька тижнів для організації навчання, а "США не будуть причиною затримок початку навчання на F-16".

Ще раніше повідомлялось, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна та країни-партнери підписали меморандум, що українські пілоти почнуть навчатися на F-16 у серпні у Данії.

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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