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У ЗСУ розповіли, як проходитиме навчання пілотів на F-16

Олександр Куницький
2 год. тому

Українські пілоти вже вивчили англійську мову для проходження перенавчання на F-16, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Процес підготовки відбуватиметься у кілька хвиль, додав він.

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Винищувач F-16 на авіабазі у США
F-16 Фото: StockTrek Images/imago

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 відбуватиметься кількома хвилями, повідомив у понеділок, 17 липня, речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат. За його словами, у першій хвилі будуть десятки льотчиків.

"Навчання наших льотчиків - довгострокова перспектива. Будуть різні групи пілотів", - сказав він ефірі національного телемарафону. Так, молоді пілоти, за словами Ігната, проходитимуть базову підготовку з англійської мови, потім на легкомоторних та реактивних літаках.

Втім, у перших хвилях на навчання поїдуть пілоти вже з досвідом, зауважив Ігнат. "Перша група пілотів - перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім буде друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Йдеться про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", - сказав Ігнат та додав, що швидкість залежить від пропускної здатності навчальних майданчиків.

При цьому речник Повітряних сил наголосив, що відправляти одразу всіх пілотів на перенавчання Україна не може, а лише тих, "які будуть одразу навчатися на F-16".

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Ігнат: Пілоти вже вивчили англійську мову

Також Ігнат повідомив, що усі попередні місяці українські пілоти готувалися до перенавчання і вивчили, зокрема, англійську мову. "Там термінологія авіаційна дещо специфічна. Тому це потребувало певного часу", - наголосив він.

Навчання за кордоном також проходитиме технічний персонал для обслуговування літаків, додав Ігнат. "Там трохи інша програма ніж у наших (техніків. - Ред.). Адже простіше обслуговувати F-16, ніж МіГ-29. Тому що там більшу частину роботи - ремонту та налагодження систем - робить компанія Lockheed Martin. А технікам потрібно слідкувати за цим процесом і замінювати своєчасно деталі, які вийшли з ладу", - зазначив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дав європейським країнам "зелене світло" для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За словами радника американьского лідера з національної безпеки Джейка Саллівана, партнерам необхідно ще кілька тижнів для організації навчання.

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