США погодилися на навчання українських льотчиків на F-16

Президент США Джо Байден дав європейським країнам "зелене світло" для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN , опублікованому у неділю, 16 липня.

"Президент дав зелене світло, і ми дамо дозвіл, підтримаємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українців почали навчати на F-16, щойно європейці будуть готові", - сказав він.

Європейські союзники, за словами Саллівана, повідомили, що їм необхідно ще кілька тижнів для організації навчання, а "США не будуть причиною затримок початку навчання на F-16".

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Навчання мають початися у серпні

19 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на американських F-16. Через тиждень на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських військових льотчиків.

11 липня на саміті НАТО в Литві 11 країн-членів так званої "коаліції винищувачів" підписали з Україною меморандум, що визначає умови проведення підготовки українських пілотів до використання F-16. Навчання мають розпочатися в серпні у Данії. Тренувальний центр також створять в Румунії.

Крім того, в серпні у Великобританії стартує підготовка до 20 українських пілотів. Імовірно, їх тренуватимуть на винищувачах Eurofighter Typhoon.

Публічно зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не брала поки що жодна країна. За оцінками США, після рішення про передачу, відправка F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців. Глава МЗС України Дмитро Кулеба сподівається, що винищувачі з'являться в небі України до квітня 2024 року.