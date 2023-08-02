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У МЗС Польщі визнали погіршення відносин з Україною

Валерій Сааков | Ігор Бурдига
3 год. тому

На нинішньому етапі відносини Варшави й Києва не є найкращими, констатував заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

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Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський
Заступник глави МЗС Польщі Павел ЯблонськийФото: PAP/picture alliance

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський вказав на погіршення відносин між Варшавою та Києвом. Відповідну заяву він зробив у середу, 2 серпня, в інтерв'ю польському мовнику RMF24. За словами представника польського дипломатичного відомства, стан нинішніх відносини між двома країнами "не є найкращим" через заяви "окремих представників української сторони".

Хоч за словами представників України стояли "певні емоції", та попри це, Польща залишається "поблажливою", оскільки на сусіда скоїли напад, вважає Яблонський. Однак і Україна "також не повинна атакувати своїх союзників", додав заступник міністра.

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так завжди буде", - пояснив Яблонський.

"Невдячний" конфлікт

Варшава та Київ обмінюють дипломатичними кпинами від понеділка, коли голова зовнішньополітичної служби польського президента, коментуючи обмеження експорту української агропродукції, порадив Україні "почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для неї в останні місяці та роки". 

МЗС України назвало заяву "неприйнятною" і викликало польського посла Бартоша Ціхоцького для пояснень. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав це "помилкою" , а польське МЗС вдалося до аналогічного кроку щодо українського посла Василя Зварича.

Не оминув конфлікту і президент Володимир Зеленський, який у вівторок ввечері закликав дипломатів охолонути і не дозволяти  "жодним політичним миттєвостям" посварити їхні народи.

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