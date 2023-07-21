Борис Джонсон засмутився звільненням Зеленським Пристайка

Колишній прем'єр Великобританії висловив сподівання, що незабаром побачить Пристайка у новій ролі. Зеленський звільнив посла після критики "президентського сарказму" на адресу британського міністра оборони Воллеса.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон засмутився звільненням посла України Вадима Пристайка.

"Сумно прощатися з Вадимом Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для нашої країни. Сподіваюся, він незабаром з'явиться у новій ролі!" - написав Джонсон у Twitter у п'ятницю, 21 липня.

Кількома годинами раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Британії та постійного представника України при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Критика Пристайка на адресу Зеленського

Звільненню передувала критика Пристайком реакції Зеленського на заяву британського міністра оборони Бена Воллеса.

Воллес заявив, що Великобританія - не Amazon для України, тож їй варто бути вдячнішою за надану військову допомогу замість того, щоби завжди просити більше зброї. Зеленський здивувався таким словам і, серед іншого, відповів, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Ввечері того ж дня у традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський за вісім хвилин понад 40 разів подякував країнам-партнерам за надану підтримку.

Пристайко назвав сарказм Зеленського "нездоровим". Водночас він зауважив, що американці могли відчувати щось схоже на описане Воллесом, коли британський уряд постійно благав допомогти під час Другої світової війни. Згодом Пристайко додав, що саркастичний коментар Воллеса про "Амазон" отримав таку ж саркастичну відповідь Зеленського, але сарказм між дружніми країнами не потрібен.

Тим часом українці запустили у соціальних мережах флешмоб з подяками Воллесу. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак став на бік Зеленського, зауваживши, що той "неодноразово висловлював свою вдячність". Воллес згодом заявив, що його слова були викривлені.

