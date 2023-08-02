Навіщо Зеленський скликав на нараду українських послів

Зеленський вдруге за останні місяці скликав на нараду послів з усього світу. З огляду на звільнення посла в Лондоні Пристайка експерти застерігають президента не перетворювати захід на "розбір польотів".

Президент України Володимир Зеленський скликав очільників українських закордонних представництв на нараду, яка розпочалася в середу, 2 серпня, і має тривати кілька днів. Такі зустрічі послів з президентом є традиційною практикою для української дипломатії, і у мирний час вони відбувалися що два роки.

Та після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ситуація змінилася. Остання нарада керівників диппредставництв України пройшла у Києві, наприкінці грудня 2022 року, відразу після першого за час війни закордонного візиту Зеленського - до Вашингтона. Відтоді минуло лише трохи більше ніж сім місяців, і ось президент скликав послів знову.

Відкриваючи нараду, український президент одразу назвав основну причину: наближення "нового політичного сезону" в країнах-партнерах України. "Час із вересня до грудня буде справді періодом рішень. Дуже відповідальних рішень - і для України, і для всієї Європи, і, без сумніву, для безпеки всього світу", - заявив Зеленський. Ці рішення, за його словами, мають бути спрямовані на реалізацію п'яти головних орієнтирів: "формула миру", зброя та санкцій, європейська інтеграція України, відновлення країни та захист інтересів українських громадян.

Дипломатичний фронт України у війні з РФ

Колишній посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв, а зараз голова ГО "Центр нових рішень", переконаний, що "дипломатичний фронт" є не менш важливим для досягнення перемоги у війні з Росією, ніж військовий . У Зеленського є потреба обговорити та скоординувати питання надання Україні зброї, реалізації так званої "формули миру", підвищення ефективності санкційної політики щодо Росії, а також залучення міжнародної допомоги та інвестицій для відновлення економіки України, вважає експерт.

Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі офіційний Київ не отримав очікуваних результатів - часових рамок щодо вступу в Альянс. Тож підсумки саміту, а також перспективи відкриття цього року переговорів про вступ до ЄС, будуть у центрі уваги наради, переконаний Єлісєєв. "Окрема розмова мала б бути запланована і щодо торговельно-економічного треку, зокрема у контексті блокування Росією "зернової угоди", оскільки маємо активізувати диверсифікацію нашої торгівлі агропромисловою продукцією з країнами глобального півдня, бо нині це - основа нашого бюджету", - каже Костянтин Єлісєєв у розмові з DW.

Вісім завдань Зеленського дипломатам

Спілкуючись з послами під час останньої наради послів у грудні Зеленський чітко окреслив вісім конкретних завдань. Серед них - почати переговори про вступ України до ЄС, забезпечити конкретні результати саміту НАТО, реалізовувати оборонні та безпекові ініціативи, вести роботу з запровадження нових санкцій і пошуку російських активів.

Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Київ не отримав очікуваних результатів Фото: Yves Herman/REUTERS

З огляду на те, що президент доволі чітко пояснив послам, яких результатів від них очікує, бажання Зеленського поговорити з дипломатами віч-на-віч не виглядає як щось надзвичайне, вважає експерт-міжнародник Вадим Трюхан. "Вже настав час перевірити стан виконання восьми пріоритетних завдань, які були поставлені українським дипломатам, а також сформулювати нові, в умовах контрнаступу та зміни тактики росіян на полі бою і на дипломатичному напрямку", - сказав у коментарі DW Трюхан.

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Іншою важливою темою наради, ймовірно, буде підготовка до осінньо-зимового періоду. Оскільки наразі вже є всі ознаки того, що "росіяни знову намагатимуться бити по критичній інфраструктурі, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню", додає Вадим Трюхан. "Для протидії такій варварській тактиці потрібні спільні титанічні зусилля і низка коштовних заходів", - відзначає експерт.

Детальна інформація з фронту для українських послів

Істотним моментом є те, що нарада стане можливістю для двостороннього спілкування. Адже "посли як голос України у країнах акредитації потребують детальної та об'єктивної інформації про ситуацію на полі бою, ключові потреби та пріоритети забезпечення ЗСУ". "Таку інформацію не завжди можна передати онлайн чи в листуванні", - пояснює експосол Єлісєєв.

З іншого боку, нарада стала вагомою підставою для того, щоб перед нею посли могли зустрітися з представниками країни, у якій перебувають, і "обговорити з ними можливості та асортимент військової допомоги Україні", щоб потім особисто доповісти про це президенту. "Військовий контрнаступ потребує і ефективного дипломатичного контрнаступу", - наголошує експерт.

Резонансне звільнення Пристайка

Кілька тижнів тому не лише українські, а й світові медіа сколихнула новина про дострокове звільнення посла України у Великобританії Вадима Пристайка. Звільненню посла передувало його критичне висловлювання на адресу президента Зеленського. Коментуючи в'їдливе зауваження українського президента у відповідь на слова британського міністра оборони Бена Уоллеса щодо буцімто недостатнього вдячності України західним партнерам, Пристайко сказав в ефірі британського телебачення: "Я не думаю, що це здоровий сарказм".

Колишнього посла України у Великобританії Пристайка звільнили після критичного коментаря щодо Зеленського Фото: Thomas Trutschel/ photothek/picture alliance

Публічна дискусія, яку спричинило звільнення Пристайка, точилася довкола того, чи повинен був Зеленський звільняти ефективного посла лише через найменший прояв критики на свою адресу. "Технічно президент керує зовнішньою політикою, і послам важливо, так би мовити, співати по тих самих нотах, але всі були здивовані рішенням звільнити Пристайка", - сказав у коментарі DW експерт у сфері міжнародних відносин та оборони, науковий співробітник аналітичного міжнародного центру GLOBSEC Роджер Гілтон.

Не перетворити зустріч на "розбір польотів"

На його думку, українські посли у країнах-партнерах проводять "феноменальну роботу" у сфері публічної дипломатії, виступаючи на місцевому телебаченні і публічних заходах. "Я сподіваюся, що Зеленський не збирається занадто втручатися у щоденну діяльність українських послів і збереже за ними право на критичні висловлювання", - сказав він.

Так само і Костянтин Єлісєєв сподівається, що нарада Зеленського не перетвориться на "односторонній жорсткий розбір польотів з дисциплінарними та кадровими висновками проти послів". На його думку, нарада стане плідною, конструктивною та взаємовигідною розмовою "зі зворотнім зв'язком по лінії посли-Центр та посли-посли". "Враховуючи те, що зібрати послів з усього світу є справою недешевою, то нарада повинна стати інвестицією в перемогу, а не марнотратством", - наголошує ексдипломат.