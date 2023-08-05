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КонфліктиСаудівська Аравія

У Джидді стартують перемовини щодо "формули миру" в Україні

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
1 год. тому

У Саудівській Аравії представники майже 40 країн спробують узгодити шляхи припинення війни в Україні. Росію на зустріч у Джидді не запрошено.

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У Джидді мають провести мирні переговори щодо України
Під час перемовин у Джидді намагатимуться узгодити одразу кілька мирних планів щодо України Фото: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

У Саудівській Аравії в суботу, 5 серпня, розпочинаються дводенні консультації з мирного врегулювання конфлікту навколо України. Саудівське королівство запросило до міста Джидда Україну, її західних союзників, а також країни, що розвиваються, і держави з економікою, що швидко розвивається - загалом майже 40 країн, включно зі США, Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР, Індонезією та іншими. Росія в консультаціях участі не бере.

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Зустріч відбувається на рівні радників з безпеки. Німеччину представляє радник федерального канцлера із зовнішньої політики Єнс Плетнер (Jens Plötner). Метою консультацій є "консолідація різних мирних планів", зокрема від Китаю, Африки та Бразилії з планом із десяти пунктів, представленим Україною, заявили в Берліні напередодні зустрічі.

Україна очікує складних, але конструктивних переговорів

Україна очікує в Джидді складних, але конструктивних консультацій. Київ сподівається, що учасникам зустрічі вдасться домовитися про основні засади врегулювання війни, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі стежитимуть за переговорами в Джидді. А речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що в Москві консультації в Саудівській Аравії розглядають як спробу створення антиросійської коаліції.

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