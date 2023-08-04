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Що стоїть за мирною ініціативою Саудівської Аравії?

3 год. тому

Цими вихідними у Саудівській Аравії відбудеться міжнародна конференція щодо України. Чому королівство виступає з мирною ініціативою і хто від цього може мати зиск?

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Володимир Зеленський і принц Мохаммед бін Салман (архівне фото)
Володимир Зеленський і принц Мохаммед бін Салман (архівне фото)Фото: SPA/dpa/picture alliance

На конференцію щодо України в місті Джидда в Саудівській Аравії, що має відбутися 5 і 6 серпня, запрошені представники близько 30 урядів з різних країн світу. Серед них країни БРІКС - Бразилія, Індія та Південна Африка, а також інші країни глобального Півдня, такі як Індонезія, Мексика, Замбія та Єгипет. Крім того, свою участь уже підтвердили уряди Великобританії, Польщі та представники ЄС. Щодо участі Китаю досі зберігається невизначеність. Росію на конференцію не запрошували.

Чому Саудівська Аравія організовує конференцію щодо України?

"Ініціатива з'явилася тоді, коли Саудівська Аравія хоче позиціонувати себе як рушійну силу в підходах до переговорів і вирішення конфліктів", - говорить Сімон Енґелькес (Simon Engelkes), експерт з питань Близького Сходу у Фонді Конрада Аденауера (KAS). Традиційно Саудівська Аравія завжди була союзником Заходу, насамперед США. Однак Ер-Ріяд також плекає хороші відносини з Пекіном і з Москвою, хоча останнім часом і спостерігається напруженість у відносинах з Кремлем в рамках розширеного нафтового картелю ОПЕК+. Росія не дотрималася домовленостей про скорочення видобутку нафти.

Віднедавна відносини королівства з Заходом також стали напруженими. Цьому посприяла війна в Ємені, в якій бере участь Саудівська Аравія, а також ситуація з дотриманням прав людини в абсолютній монархії консервативного ісламського зразка. Жорстоке вбивство саудівського дисидента Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2018 року, за яким, як Захід підозрює, стоїть спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, завдало непоправної шкоди репутації королівського дому.

Оскільки Саудівська Аравія досі мала зиск від санкцій проти Росії і пов'язаного з цим зростання цін на нафту, конференція щодо війни в Україні та можливого врегулювання могла б стати проєктом престижу. "Кронпринц хоче посилити дипломатичну роль королівства як регіонального гравця. Це видно у численних тенденціях зі зближення, за допомогою яких він також намагається досягти послаблення напруженості у відносинах з заклятим ворогом Іраном, а також у Ємені", - зазначає Енґелькес. 

Джидда. Тут зберуться представники понад понад 30 країн світу, аби обговорити шляхи припинення війни Росії проти України
Джидда. Тут зберуться представники понад понад 30 країн світу, аби обговорити шляхи припинення війни Росії проти України Фото: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

Чого очікувати від конференції в Саудівській Аравії?

Ніхто, мабуть, не розраховує на справжній прорив щодо мирного врегулювання в Україні - хоча б тому, що за столом переговорів у Саудівській Аравії не буде Росії. Крім того, багато з держав, які братимуть участь у заході,  засуджують порушення територіальної цілісності України, але поки що утримуються від чіткої позиції проти Росії - наприклад, у вигляді запровадження санкцій.

Енґелькес розглядає їхню участь у конференції як ознаку того, що вони також прагнуть припинення війни Росії проти України, яка шкодить не лише сторонам, котрі воюють, але й насамперед глобальному Півдню: "Той факт, що мирний план з десяти пунктів президента Зеленського тепер має лягти в основу переговорів у Джидді, безумовно, можна розцінювати як ознаку підтримки України".

Яке значення має конференція в Джидді?

Те, що в Європі може здатися дипломатичною грою у ва-банк з боку Ер-Ріяду, на думку експертів, є вираженням зовсім іншого. Себастіан Зонс (Sebastian Sons) з боннського аналітичного центру CARPO з питань Близького Сходу, зокрема, сказав в інтерв'ю ZDF, що війна в Україні розглядається в Саудівській Аравії як внутрішній європейський конфлікт. Жорсткі заходи проти Росії там навряд чи можуть бути зрозумілими - особливо після того, як королівство відчуло себе кинутим напризволяще в конфлікті з Іраном. "Цей різний підхід до вирішення конфліктів сприймається в Саудівській Аравії як подвійна мораль", - пояснює він.

Також Енґелькес розгледів у саудівській ініціативі прагматичний, неідеологічний підхід до економічної політики й політики безпеки, а також переконання в тому, що "конкуренція систем", про яку часто говорять на Заході, "не є відповідальністю й викликом інших регіонів світу". По суті, Ер-Ріяд подає хороший сигнал ще й тому, що активна участь країн глобального Півдня уможливлює вихід за рамки блокового мислення "Росія проти Заходу", вважає експерт.

Ішинґер про відмову від мирного плану Китаю для України

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