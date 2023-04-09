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Історична частина Сани, столиці Ємена
Історична частина Сани, столиці ЄменаФото: Jack Malipan/YAY Images/IMAGO
КонфліктиЄмен

Саудити намагаються примиритися з повстанцями в Ємені

Олександр Куницький
42 хв. тому

В столицю Ємену прибула делегація Саудівської Аравії для переговорів про перемир'я з повстанцями-хуситами, підтримуваних Іраном.

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Представники Саудівської Аравії відвідали столицю Ємену - Сану в неділю, 9 квітня, для переговорів про перемир’я з повстанцями-хуситами, підтримуваних Іраном, пише агенція AFP з посиланням на неназваних дипломатів.

Напередодні джерело в уряді Ємену підтвердило, що сторони намагаються домовитися про перемир'я, під час якого мають відбутися переговори про встановлення дворічного "перехідного періоду". Саудівські офіційні особи відмовилися від коментарів, зазначає агентство.

Прогрес у припиненні війни в Ємені стався приблизно через місяць після того, як за посередництва Китаю Іран та Саудівська Аравія домовилися відновити дипломатичні зв'язки.

Війна в Ємені

Відносини між Ер-Ріядом і Тегераном зіпсувалися в березні 2015 року, коли коаліція арабських держав на чолі із Саудівською Аравією розпочала на території Ємену військову операцію проти хуситів. Відтоді війська коаліції регулярно завдавали ударів з повітря по позиціях хуситів. Рік тому було оголошено перемир'я, яке значно зменшило активні бойові дії.

Протистояння в Ємені розпочалося у 2014 році, коли хусити взяли під контроль столицю Сану. Вони усунули президента Абда Раббо Мансура Хаді, змусивши його залишити країну.

Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги. Упродовж восьми років збройного протистояння загинуло понад 150 тисяч людей, зокрема понад 14,5 тисячі мирних жителів. ООН вважає цей конфлікт найгіршою гуманітарною кризою у світі.

Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном (4.01.2016)

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