ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені

Дві сторони конфлікту в Ємені, що триває ось уже вісім років, - урядові сили, що підтримуються Саудівською Аравією, і підтримувані Іраном збройні формування повстанців-хуситів - складуть зброю на два місяці, заявив у п'ятницю, 1 квітня, спеціальний посланець ООН з Ємену Ганс Ґрундберґ (Hans Grundberg). Перемир'я розпочнеться ввечері 2 квітня - з початком священного для мусульман місяця Рамадан.

Як зазначив у своїй заяві Ґрундберґ, "сторони погодилися припинити всі бойові наступальні повітряні, наземні та морські операції на території Ємену та за його межами". Угода була досягнута через два дні після заяви Саудівської Аравії про припинення бойових дій на час Рамадану.

Мета ООН - остаточне припинення вогню

У заяві ООН йдеться, що в рамках угоди суднам із паливом буде дозволено швартуватися у порту Ходейди. Через відсутність доступу в порт хусити відкинули пропозицію Ер-Ріяда про припинення вогню в середу. Як заявив Ґрундберґ, перемир'я може бути продовжено, і закликав усі сторони конфлікту домагатися припинення війни. "Я планую активізувати роботу зі сторонами з метою остаточного припинення вогню, вживання термінових економічних та гуманітарних заходів, а також відновлення політичного процесу", - зазначив він.

"Мета цього перемир'я - дати єменцям необхідний перепочинок від насильства, полегшити гуманітарні страждання і, найголовніше, дати надію на те, що кінець цього конфлікту можливий", - додав спецпосланець ООН.

Вашингтон та Лондон вітають оголошення про перемир'я

Президент США Джозеф Байден привітав цю новину у своїй заяві. "Ця ініціатива надасть довгоочікуваний перепочинок єменському народу", - зазначив він і додав: "Це важливі, але недостатні кроки. Припинення вогню має дотримуватися, і, як я вже казав раніше, нам конче необхідно закінчити цю війну".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також привітав припинення вогню, назвавши це "вікном можливостей для остаточного встановлення миру та припинення гуманітарних страждань".

Найгірша гуманітарна криза у світі

Протистояння в Ємені розпочалося у 2014 році, коли хусити взяли під контроль столицю Сану. Вони усунули президента Абда Раббо Мансура Хаді, змусивши його залишити країну. У березні 2015 року міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією та ОАЕ розпочала кампанію з відновлення влади уряду Хаді.

Упродовж восьми років збройного протистояння загинуло понад 150 тисяч людей, зокрема понад 14,5 тисячі мирних жителів. ООН вважає цей конфлікт найгіршою гуманітарною кризою у світі.

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У березні в ООН повідомили, що для пом'якшення наслідків гуманітарної катастрофи в Ємені необхідно зібрати 4,27 мільярда доларів.