В ООН розчаровані результатами донорської конференції для Ємену

Підсумки донорської конференції щодо Ємену, під час якої донори домовилися пожертвувати на подолання голоду в цій країні близько 1,7 мільярда доларів, розчарували генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Про своє невдоволення результатом конференції генсек ООН написав у понеділок, 1 березня, в соціальній мережі Twitter.

"Підсумок сьогоднішнього донорського заходу щодо Ємену розчаровує. Я вдячний тим, хто обіцяв щедро пожертвувати, і прошу інших ще раз подумати, що вони можуть зробити для того, щоб допомогти запобігти найсильнішому голоду, що довелося побачити світу за останні десятиліття", - написав він.

Перед конференцією донорів Гутерріш закликав пожертвувати цьогоріч для Ємену 3,85 мільярда доларів. Торік через пандемію COVID-19 багато гуманітарних програм не діяло. На додачу ООН і партнери організації зібрали 2020 року для Ємену лише 1,9 мільярда доларів, що виявилося майже вдвічі менше за необхідну суму коштів - 3,4 мільярда. Це ще більше погіршило ситуацію в країні.

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Голод у Ємені

За даними представництва ЮНІСЕФ у Німеччині, у Ємені близько 2,3 мільйона дітей у віці молодше п'яти років загрожує сильне недоїдання. З них близько 400 тисяч фактично загрожує голодна смерть. У ЮНІСЕФ переконані, що майже всі з 12 мільйонів дітей Ємену потребують гуманітарної допомоги. Цьогоріч лише ЮНІСЕФ потребує близько 577 мільйонів доларів для надання гуманітарної допомоги дітям Ємену.

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Донорську конференцію провели в онлайн-режимі, її організацією опікувалися Швеція і Швейцарія.

Нагадаємо, конфлікт у Ємені триває з 2014 року. Внутрішнє протистояння переросло у повномасштабні бойові дії у 2015 році після вторгнення до країни військ коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, яка підтримує одну зі сторін конфлікту, що протистоїть повстанцям-хуситам, котрих підтримує Іран. Останній вважається головним суперником Саудівської Аравії у боротьбі за регіональне лідерство.

Ємен - одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни - тобто майже 80 відсотків - так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги. Через тривалий збройний конфлікт практично не діє система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в Ємені як найгіршу нинішню гуманітарну катастрофу в світі.

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