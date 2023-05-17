Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського

Рада Європи заявляє про намір імплементувати рішення про створення реєстру збитків України від російської війни та активно допомагати у створенні спецтрибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ.

Глави держав та урядів 46 країн-членів Ради Європи (РЄ) висловили свою підтримку "формулі миру" президента України Володимира Зеленського та запевнили, що підтримуватимуть "Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно". Про це йдеться у підсумковій декларації четвертого саміту РЄ, який завершився у середу, 17 травня, в Рейк'явіку. "Без відповідальності не може бути тривалого миру, тому ми підтримуємо принципи (…), які викладені у "формулі миру" Володимира Зеленського", - говориться у декларації.

У документів також йдеться про те, що функціонування реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, стане першою складовою майбутнього комплексного механізму компенсації. Цей реєстр було створено під егідою РЄ у рамках відкритої часткової угоди, що її підписали в ході саміту.

Учасники саміту Ради Європи привітали міжнародні зусилля "щодо притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Російської Федерації за її агресивну війну проти України та прогрес у створенні спеціального трибуналу для злочинів агресії". Рада Європи пообіцяла брати участь у консультаціях і переговорах, спрямованих на створення спецтрибуналу.

В окремому пункті декларації міститься заклик до російської влади з вимогою "негайно звільнити всіх цивільних осіб, примусово переміщених або незаконно депортованих на територію РФ або на території, тимчасово контрольовані чи окуповані Російською Федерацією, зокрема дітей".

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Спецтрибунал можуть створити до кінця року

Під час підсумкової пресконференції Едгарс Рінкевичс, глава МЗС Латвії - країни, яка з травня розпочинає шестимісячне головування у Раді Європи, заявив, що питання притягнення Росії до відповідальності буде одним з головних пріоритетів латвійського головування. "Ми розуміємо, що такі рішення, як створення реєстру (збитків України у війні з РФ. - Ред.) повинні бути імплементовані, і ми працюватимемо над цим з усіма нашими партнерами й українськими друзями", - заявив Рінкевичс. Він наголосив на тому, що "Росія повинна заплатити за збитки від агресії, проте при цьому найвище керівництво РФ "також повинне відповісти за те, що вони зробили з Україною".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який також взяв участь у пресконференції, висловив сподівання, що під час головування Латвії у Комітеті Міністрів РЄ "буде вирішене питання створення спецтрибуналу" для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ за злочин агресії проти України. Латвійський міністр уточнив, що Рада Європи не буде тим органом, який створить спецтрибунал, проте, за його словами, РЄ має хорошу експертну базу, яка може допомогти процесу створення спецтрибуналу.

Розповідаючи про пріоритети головування Латвії у РЄ, Рінкевичс наголосив, що Рига збирається "вирішити ситуацію, за якої громадяни Росії все ще продовжують працювати в різних структурах РЄ". "Ми вважаємо, що ця ситуація неприйнятна і для неї необхідно знайти рішення", - сказав латвійський міністр.

Росія була виключена зі складу Ради Європи 16 березня 2022 року через широкомасштабне вторгнення в Україну.