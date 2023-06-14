Офіс президента України: Важливо вислухати думку Бразилії

Київ зацікавлений в участі Бразилії в "саміті миру". У Зеленського кажуть, що хочуть вислухати її думку та готові до розмови. Президент країни Лула раніше не раз неоднозначно висловлювався про війну Росії проти України.

Україна зацікавлена в участі Бразилії у глобальному "саміті миру", сказав керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у розмові з головним радником президента Бразилії Селсо Аморімом у середу, 14 червня.

"Ми готові до розмови, і для нас дуже важливо вислухати вашу думку", - цитує Єрмака сайт президента України.

Він вважає, що надзвичайну актуальність української "формули миру", зокрема пунктів щодо безпеки та екології, засвідчило руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС). У цьому контексті Єрмак зазначив, що для України "надзвичайно цінний" досвід Бразилії в захисті довкілля.

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Лула хоче "менше збройного втручання" Заходу в Україні

Навесні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про бажання бути посередником у мирних переговорах між Росією та Україною. Водночас він викликав хвилю обурення в Україні, заявивши, що їй варто поступитися Кримом Росії задля завершення війни, а також на Заході, заявивши, що Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен припинити постачати зброю Україні, адже таким чином він "затягує війну".

Зіткнувшись зі шквалом критики, Лула відрядив свого радника з питань зовнішньої політики Аморіма на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, щоби сприяти "зміцненню діалогу та миру". Після цього президент Бразилії збирався сам зустрітися з Зеленським на полях саміту Великої сімки (G7) у Японії, але зустріч зірвалася. Лула заявив, що Зеленський не з'явився, а він більше не бачить сенсу зустрічатися, бо ні той, ні президент РФ Володимир Путін не хочуть миру. Пізніше Лула відмовив Путіну в запрошенні приїхати до Росії.

Днями президент Бразилії знову сказав, що не бачить військового рішення в Україні, заявивши президентці Європейської Комісії, що "потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні".

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Зеленський: Президент Бразилії хоче бути особливим

На початку червня Зеленський заявив, що президенту Бразилії "хочеться бути особливим", а "розумні люди мають дати йому цю можливість".

Зокрема, на думку українського лідера, якщо Лула не підтримує пропозицію щодо міжнародного трибуналу для Росії, то він може запропонувати інші шляхи засудження воєнних злочинів, а "Україна з задоволенням послухає пораду".

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