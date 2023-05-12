Експосла України в Німеччині Мельника відправлять в Бразилію
Роман Губа
3 год. тому
Міністерство закордонних справ Бразилії повідомило, що дало добро на призначення Андрія Мельника послом України. Київ цю інформацію не коментує.
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Заступник міністра закордонних справ України, колишній посол у Німеччині Андрій Мельник може стати українським послом у Бразилії.
Міністерство закордонних справ (МЗС) Бразилії повідомило в четвер, 11 травня, що бразильський уряд дав згоду на його призначення послом України в країні.
Своєю чергою в МЗС України, реагуючи на новину, заявили, що ніколи не коментують призначення послів до офіційного виходу указу президента.
Неоднозначні заяви президента Бразилії
Напередодні публікації заяви бразильського МЗС Мельник зустрівся у Києві з головним міжнародним радником президента Бразилії.
"Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні тривалого і справедливого миру", - написав Мельник у Twitter.
Останнім часом президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва давав коментарі щодо війни Росії проти України, які викликали хвилю обурення як офіційного Києва, так і його західних партнерів. Після шквалу критики Лула оголосив, що відрядить свого головного міжнародного радника на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, щоби сприяти "зміцненню діалогу та миру". При цьому президент Бразилії наголосив, що не хоче "догоджати комусь" своїми поглядами.