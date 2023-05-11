Після суперечливих заяв Лули його посланник приїхав у Київ

Радник президента Бразилії відвідав Київ і, за його словами, пояснив президенту України Володимиру Зеленському, що Лула да Сілва "працює на мир".

Спеціальний радник із міжнародних питань президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, заяви якого щодо війни Росії проти України викликали критику Заходу, зустрівся 10 травня у Києві з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це у четвер, 11 травня, повідомило агентство Associated Press (АР).

Посланник бразильського президента Селсу Аморім - колишній міністр закордонних справ країни - сказав місцевому виданню Folha de S.Paulo, що його діалог з українськими посадовцями був позитивним і побудував довіру, а також допоміг пояснити мирні цілі Бразилії. Бразильській газеті O Globo він розповів, що "Зеленський зрозумів: президент Лула працює на мир".

Про візит до Києва спеціального посланника Лули напередодні повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник. "Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні тривалого і справедливого миру", - написав він у Twitter.

Офіс президента України офіційно не повідомляв про зустріч Зеленського з Аморімом. Міністерство закордонних справ (МЗС) Бразилії переадресувало питання АР щодо переговорів до адміністрації Лули, яка не надала коментарів.

У квітні Аморім здійснив непомітну поїздку до Москви, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом Лула прийняв у столиці Бразилії міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який подякував йому за "чудове розуміння ситуації".

"Миротворчість" президента Бразилії

Лула неодноразово давав коментарі щодо війни РФ проти України, які викликали критику як Києва, так і його західних партнерів. Наприклад, на початку квітня він заявив, що "Зеленський не може хотіти всього" і закликав Україну поступитися Росії Кримом задля припинення війни. Згодом бразильський лідер повідомив, що прагне разом із Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) виступити посередником для досягнення миру.

За кілька днів Лула заявив, що Росія та Україна несуть спільну відповідальність за продовження війни, бо не бажають зупинятися. Він знову закликав Київ і Москву сісти за стіл переговорів. При цьому президент Бразилії засудив порушення Росією територіальної цілісності України, але сказав, що зараз "немає сенсу говорити про те, хто правий" у війні.

В українському МЗС відповіли, що цінують його зусилля з пошуку рішення для припинення російської агресії, але "не торгують своїми територіями", і запросили відвідати Україну, "аби зрозуміти справжні причини та сутність агресії РФ", бо його підхід "не відповідає реальному стану речей".

Лула також викликав хвилю обурення Заходу, заявивши, що Північноатлантичний альянс (НАТО), США та Європейський Союз повинні припинити постачати зброю Україні, адже вони таким чином "затягують війну", а не сприяють миру.

Після шквалу критики Лула оголосив, що відрядить свого головного радника з питань зовнішньої політики Аморіма на зустріч з Зеленським у Києві, щоби сприяти "зміцненню діалогу та миру". При цьому президент Бразилії наголосив, що не хоче "догоджати комусь" своїми поглядами.

Як в Росії благословляють на війну To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video