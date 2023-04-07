  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да СілваФото: Joédson Alves/Agência Brasil
ПолітикаБразилія

Президент Бразилії пропонує Україні відмовитись від Криму

Анастасія Шепелева
19 хв. тому

Зеленський не може "хотіти всього", світу необхідний мир, заявив президент Бразилії Лула да Сілва, запропонувавши Києву поступитися Росії Кримом.

https://p.dw.com/p/4PoUu

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує Україні поступитися Кримом Росії задля припинення війни. Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Бразилії, пишуть французькі видання Le Figaro та AFP у п'ятницю, 7 квітня.

За його словами, президент Росії Володимир Путін "не може захопити територію України". "Можливо, ми будемо обговорювати Крим. Але те, що він захопив додатково, він повинен переосмислити. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує миру. Ми повинні знайти рішення", - заявив Лула да Сілва, який нещодавно сформулював пропозицію щодо посередництва групи країн у врегулюванні війни в Україні.

"Мирний клуб"

Бразильський президент має представити цей проєкт так званого "мирного клубу" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну в Пекіні наступного тижня. Він заявив, що "впевнений" в успішності проєкту та сподівається, що група буде створена після його візиту до КНР.

Читайте також: Сі Цзіньпін закликав Київ і Москву до відновлення переговорів

Його радник з міжнародних питань зустрівся з Путіним і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Москві наприкінці березня, а 17 квітня очікується візит Лаврова до Бразилії.

Напередодні в Києві заявили, що не виключають можливості переговорів із Росією щодо Криму після успішного контрнаступу української армії, який може розпочатися навесні. Як сказав заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга, коли Збройні сили України досягнуть адміністративного кордону з Кримом, Київ готовий "відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання". Однак, за його словами, "це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму. - Ред.) нашою армією".

Цю заяву дехто сприйняв не як готовність України говорити про дипломатичне повернення Криму замість силового, а як готовність поступитися територією. Речник президента України порадив у питанні можливих переговорів з РФ орієнтуватися передусім на заяви Зеленського.

У вересні минулого року, після анексії Росією чотирьох українських регіонів, Зеленський підписав указ, що оголошує переговори з Путіним неможливими. Після цього офіційний Київ неодноразового наголошував, що про будь-які перемовини можна буде думати лише тоді, коли Росія виведе всі свої війська з України, включно з Кримом.

Читайте також: Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія у боротьбі між Україною та РФ

Росіяни будують окопи в Криму

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Робота української артилерії

У мережу злили секретні документи НАТО щодо війни в Україні

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика21 год. тому
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти19 год. тому02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика21 год. тому
external

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Політика23 год. тому02:22 хв.
external

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Суспільство24 год. тому03:51 хв.
Президент Латвії Егілс Левітс

Президент Латвії: Україні треба надати також винищувачі

Президент Латвії: Україні треба надати також винищувачі

Політика6 квітня 2023 р.
На головну сторінку