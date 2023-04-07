Президент Бразилії пропонує Україні відмовитись від Криму

Зеленський не може "хотіти всього", світу необхідний мир, заявив президент Бразилії Лула да Сілва, запропонувавши Києву поступитися Росії Кримом.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує Україні поступитися Кримом Росії задля припинення війни. Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Бразилії, пишуть французькі видання Le Figaro та AFP у п'ятницю, 7 квітня.

За його словами, президент Росії Володимир Путін "не може захопити територію України". "Можливо, ми будемо обговорювати Крим. Але те, що він захопив додатково, він повинен переосмислити. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує миру. Ми повинні знайти рішення", - заявив Лула да Сілва, який нещодавно сформулював пропозицію щодо посередництва групи країн у врегулюванні війни в Україні.

"Мирний клуб"

Бразильський президент має представити цей проєкт так званого "мирного клубу" лідеру Китаю Сі Цзіньпіну в Пекіні наступного тижня. Він заявив, що "впевнений" в успішності проєкту та сподівається, що група буде створена після його візиту до КНР.

Читайте також: Сі Цзіньпін закликав Київ і Москву до відновлення переговорів

Його радник з міжнародних питань зустрівся з Путіним і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Москві наприкінці березня, а 17 квітня очікується візит Лаврова до Бразилії.

Напередодні в Києві заявили, що не виключають можливості переговорів із Росією щодо Криму після успішного контрнаступу української армії, який може розпочатися навесні. Як сказав заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга, коли Збройні сили України досягнуть адміністративного кордону з Кримом, Київ готовий "відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання". Однак, за його словами, "це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму. - Ред.) нашою армією".

Цю заяву дехто сприйняв не як готовність України говорити про дипломатичне повернення Криму замість силового, а як готовність поступитися територією. Речник президента України порадив у питанні можливих переговорів з РФ орієнтуватися передусім на заяви Зеленського.

У вересні минулого року, після анексії Росією чотирьох українських регіонів, Зеленський підписав указ, що оголошує переговори з Путіним неможливими. Після цього офіційний Київ неодноразового наголошував, що про будь-які перемовини можна буде думати лише тоді, коли Росія виведе всі свої війська з України, включно з Кримом.

Читайте також: Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія у боротьбі між Україною та РФ