Війна в Україні: Лула хоче бути посередником разом із Сі

Бразильський президент Лула да Сілва обговорив з Шольцем та Макроном варіант посередництва у війні РФ проти України.

Президент Бразилії запропонував посередництво між Києвом та Москвою із залученням до ініціативи лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За словамиЛули да Сілви, є необхідність створити групу країн, які є достатньо сильними і поважними, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами війни в Україні. Про це да Сілва заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Лула зазначив, що уже обговорив це з канцлером ФРН та президентом Франції Еммануелем Макроном.

У березні новий президент Бразилії планує відвідати Китай. Раніше Лула критично висловлювався щодо президента України Володимира Зеленського, закидаючи йому непрямо провину в ескалації.

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Бразилія не постачатиме Україні снаряди для Gepard

Бразильський президент да Сілва заявив також, що його країна не постачатиме Україні снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, переданих Німеччиною. Про такі поставки просив бразильське керівництво канцлер Німеччини Шольц, котрий відвідав Бразилію з офіційним візитом.

Да Сілва також ухилився від прямого засудження агресії РФ проти України. Бразильський лідер лише висловив думку, що Москва "зробила класичну помилку", напавши на територію іншої країни і тим самим вчинила "неправильно". Він зазначив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними.

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