Ердоган проведе "мирні" переговори з Зеленським і Путіним

Стамбул хоче стати посередником у мирних перемовинах між Києвом і Москвою. При цьому Туреччина від самого початку війни захищає територіальну цілісність України, наголошує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує 11 грудня провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і окремо поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським для пошуку шляхів врегулювання війни РФ проти України, повідомила у п'ятницю, 9 грудня, турецька агенція Anadolu.

Ердоган вважає, що домовленості, досягнуті в Стамбулі щодо "зернової угоди", необхідно розвивати і розширювати, а "стамбульський процес" все ще "залишається ідеальним майданчиком для переговорів щодо тривалого миру".

Він наголосив, що від самого початку війни Туреччина проводила інтенсивну дипломатію, наполягаючи, що у війні не буде переможців. "Рішуче захищаючи територіальну цілісність України, ми виступали проти розпалювання напруги в регіоні ірраціональною політикою щодо Росії", - додав президент Туреччини.

З Путіним хоче поговорити не лише Ердоган

Під час офіційного візиту до Вашингтона 1 грудня президент Франції Еммануель Макрон також оголосив намір невдовзі вкотре поговорити з Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні "досі можливі". Він також зробив контраверсійну заяву щодо необхідності гарантії безпеки, які члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) мають запропонувати РФ, коли вона повернеться до столу переговорів з Україною.

Цю заяву різко розкритикували не лише офіційні представники Києва, але й політики з низки країн Європейського Союзу і НАТО. Представники урядової коаліції Німеччини зі здивуванням та неприйняттям відреагували на слова Макрона.

2 грудня телефонну розмову з президентом РФ провів канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він закликав російського очільника вивести війська з України і засудив ракетні удари РФ по цивільних цілях в Україні.