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Президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон
Президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон (архівне фото)Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Київ критикує Макрона за ініціативу гарантій безпеки для РФ

Степан Смишляєв
47 хв. тому

Українські посадовці, реагуючи на ініціативу Еммануеля Макрона, наполягають, що світ має отримати гарантії безпеки від Росії, а не навпаки.

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Пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії є проявом "дивної логіки підкилимної дипломатії, час якої скінчився", написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у неділю, 4 грудня, у Facebook.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнберга - підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна не завадить business as usual?" - обурився він.

Гарантії безпеки від РФ

Данілов додав, що необхідно гарантувати безпеку світу від РФ, а не навпаки, і найкраща гарантія миру - це "денуклеаризована й демілітаризована" Росія. "Єдина гарантія (для росіян. - Ред.) - це гуманізм європейської судової системи: після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - додав секретар РНБО.

На тому, що про будь-які "гарантії безпеки" можна буде говорити лише після спеціального трибуналу над РФ наполягає і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. "Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з'ясування в російських елітах: "Хто ж винен?" - написав він у Twitter.

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Своєю чергою голова фракції провладної партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія зауважив, що "гарантії безпеки" Росії може надати і Україна. "Для цього достатньо: покинути територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинців, добровільно здати ядерну зброю. Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав він у Telegram.

В інтерв'ю, оприлюдненому напередодні, Макрон заявив, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки, зняти страхи Путіна щодо наближення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) до кордонів РФ, та надати відповідні гарантії Росії "в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів" про припинення війни в Україні.

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Київ критикує Макрона за ініціативу гарантій безпеки для РФ

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