Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

DW: Пане генерал, поки світ чекає на український контрнаступ, поясніть, будь ласка, що військові стратеги мають врахувати, аби такий контрнаступ був успішним.

Бен Ходжес: Я вважаю, що український генштаб зробив величезну роботу, захищаючи інформацію та зберігаючи війська, які їм (Україні. - Ред.) знадобляться, коли вони неминуче розпочнуть цей контрнаступ. Я думаю, що бої навколо Бахмута мали дуже високу ціну, але це було й необхідно. Генштаб побачив, що може зупинити російські війська в Бахмуті та виснажити їх, змусити їх використати багато ресурсів без того, аби Україна мусила стягувати до Бахмута свої бронетанкові війська. Адже вони знадобляться їм, коли вони розпочнуть свій власний контрнаступ, який, як я припускаю, відбудеться на дуже вузькій ділянці фронту, аби мати вирішальний ефект, пробити сухопутний коридор між Кримом та Росією. Крим - вирішальна територія. Можна вбити кожного російського солдата в радіусі 200 кілометрів навколо Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим, це змінить все. Тож контрнаступ буде націлений на звільнення Криму. А решта Донбасу, я думаю, буде пізніше.

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А на що Україні треба буде особливо зважати під час контрнаступу?

Звісно, мене весь час вражає їхня дисциплінованість, розуміння того, що потрібно, аби провести операцію такого масштабу. Вони активно готувалися й продовжують готуватися, аби підготувати логістику та привести війська у боєготовність. Проходить дуже багато навчань в Україні, а також були навчання у Німеччині, Польщі та інших місцях. Вони тренуються проводити те, що ми називаємо загальновійськовим боєм - танки, артилерія, піхота, механізована піхота, інженери і, я припускаю, також і безпосередня підтримка з повітря.

Американський ексгенерал Бен Ходжес Фото: DW

Але росіяни не дурні, вони знають, що це десь відбудеться. Тож вони намагатимуться якось діяти на випередження. Очевидно, вони вкладають багато зусиль у спорудження траншей, перепон та іншого. Але я думаю, що українці оберуть правильні момент та місце, коли погода, стан доріг - усі умови будуть сприятливим для того, аби можна було залучити більше зброї великої дальності ураження. А це дасть їм змогу зробити Крим вразливим. Робити приціл на командні пункти, склади боєприпасів - вразити велику кількість військ можна за допомогою прицільних ударів по таких окремо взятих цілях.

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А яка ціна невдачі? Наскільки важливим є успіх контрнаступу України?

Чудове запитання. Я думаю, тут є багато спекуляцій щодо того, що Захід, мовляв, виснажений і втомлений (від підтримки України. - Ред.). Я не думаю, що це так. Я думаю, що більшість держав, включаючи США, Німеччину, Великобританію та Францію, усвідомлюють, наскільки це важливо. І ми маємо, ми хочемо побачити успіх України. Ми хочемо, аби Україна перемогла. Тобто я би не сказав, що тут все або нічого. Але чого я очікую і що, я впевнений, відбувається - це те, що Україна, генштаб зробили велику роботу з підготовки. Вони продовжують її робити, і я думаю, що цей наступ буде здатний, чи-то потенційно може мати руйнівний ефект для російських військ.

Я думаю, що росіяни самі переживають переломний момент. Їхня система логістики - ми постійно бачимо повідомлення зі свідченнями (проблем із забезпеченням у російській армії. - Ред.), до того ж ця відчайдушна ворожнеча та протистояння між різними лідерами з російського боку. І якщо цей удар (з боку України. - Ред.) почне посилювати наступальний порив і прорве десятки кілометрів російської оборони, то це, я думаю, матиме психологічний ефект на російські війська, як і на Кремль. Таким чином, можливість суттєвого результату дуже реальна. Санкції діють. Російське населення не хоче, вони не підтримують цих бойових дій. Вони, зрозуміло, не можуть про це заявити відкрито. Але ніхто не поспішає доєднатися до російської армії, аби піти воювати. Вони абсолютно не хочуть бути частиною цього.

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Якщо говорити про цю нову зброю з більшою дальністю ураження, так звані "крилаті бомби" GLSDB, що вони змінюють?

Коли, як ви пам'ятаєте, артилерійські системи HIMARS вперше було застосовано влітку минулого року, вони одразу ж почали демонструвати ефект, вражаючи російські склади з боєприпасами, російські командні пункти. Тож росіяни відсунулися на відстань 90 кілометрів, на скільки можуть діставати ці снаряди. Тож зараз, якщо Україна справді отримала бомби малого діаметру наземного запуску GLSDB, які мають радіус дії 150 кілометрів, то це означає, що в цьому радіусі тепер опиниться більше російських командних пунктів, артилерійських складів та транспортних мереж. І таким чином, завдяки точності можна справді підірвати російську перевагу в чисельності піхоти та артилерії, вражаючи штаби, склади боєприпасів та ускладнюючи їм пересування. І це та операція, яку вони, я думаю, проводитимуть протягом наступних кількох місяців, те, що ми називаємо формуванням поля бою.