Зеленський дав орден міністру закордонних справ Литви

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 24 березня.

++23:50++

Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу, який у четвер вкотре завітав з візитом до Києва, орден князя Ярослава Мудрого III ступеня - "за особливі заслуги".

"Дякую вам, вашій країні, вашим великим людям за підтримку України. Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", - сказав Зеленський.

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++23:31++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку, про що повідомив у своєму відеозверненні до українців.

"Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні нові. Звичайно, зосередилися на відновленні - на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя - все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", - сказав він.

++23:14++

Швеція, Норвегія, Фінляндія та Данія заявили про плани створити єдину систему протиповітряної оборони країн Північної Європи для протидії зростаючій загрозі з боку Росії. Як розповів агентству Reuters командувач військово-повітряних сил Данії Ян Дам, ідея виникла після початку війни Росії проти України.

++22:52++

Біля пошкоджених газогонів з РФ виявили "загадковий об'єкт"

Данія виявила невідомий "загадковий" об'єкт біля пошкодженого газопроводу "Північний потік-2", причетність до підриву якого західні ЗМІ закидали українцям, і запросила компанію Nord Stream 2 AG взяти участь в операції з його підняття з дна. У Nord Stream погодились. 51 відсоток у капіталі компанії контролює російський державний монополіст "Газпром", пише Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "це, безумовно, позитивна новина, коли власника трубопроводу запрошують узяти участь у дуже важливих етапах розслідування".

++22:28++

Президент Бразилії запропонує в Пекіні створити "мирний клуб" для припинення війни в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який вирушає 26 березня з п'ятиденним візитом до Китаю, хоче запропонувати в Пекіні створення "мирного клубу" з для припинення війни в Україні, пише Financial Times із посиланням на міністра закордонних справ країни. "Ми дуже зацікавлені в просуванні або допомозі в проведенні будь-якої зустрічі, яка привела б до мирного процесу", - сказав Мауру Віейра.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) після сьогоднішнього саміту Європейського Союзу в Брюсселі сказав, що після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпін мав би поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. "Ми вважаємо само собою зрозумілим, що говорити потрібно не тільки з російським президентом, а й з українським", - наголосив він.

++22:02++

Фон дер Ляєн разом з Макроном говоритиме в Китаї про Україну

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у перший тиждень квітня поїде до Китаю разом із президентом Франції Еммануелем Макроном. Після саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі Макрон заявив, що попросив фон дер Ляєн поїхати з ним до Пекіна, щоби представити там "єдиний голос". Він закликає китайське керівництво допомогти переконати Росію припинити війну проти України.

Ішинґер про відмову від мирного плану Китаю для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

31 березня на зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекін вирушить прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. На пресконференції після саміту ЄС він заявив: "Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні".

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель теж повідомив, що незабаром відвідає Китай, хоча дата поїздки ще не визначена.

++21:37++

Омбудсмен здивований звітом ООН щодо поводження з російськими полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що висновки моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні підтверджують скоєння Росією масових воєнних злочинів, порушення прав людини та нехтування нормами міжнародного гуманітарного права.

Водночас він здивований доповіддю щодо поводження з військовополоненими. "Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими. До того ж, хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони", - написав він у Facebook.

++21:15++

Європейський центробанк посилив тиск на Raiffeisen через бізнес у Росії

Європейський центральний банк посилює тиск на австрійський банківський конгломерат Raiffeisen Bank International через його бізнес у Росії, повідомляє Reuters із посиланням на п'ять обізнаних джерел. ЄЦБ не вимагає від банку негайно піти з російського ринку, але наполягає на створенні плану виходу з бізнесу в РФ і управління ризиками.

Минулого тижня стало відомо, що перевірку RBI почало Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США.

++20:55++

Бізнес Leroy Merlin у Росії передадуть місцевому менеджменту, йдеться в заяві французької групи Adeo, яка володіє мережею гіпермаркетів. "Після понад 18 років діяльності в Росії передача контролю над компанією Leroy Merlin місцевому керівництву повинна зберегти робочі місця 45 тисяч працівників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі жителів країни", - заявили в компанії. Там кажуть, що переговори почалися кілька місяців тому "відповідно до міжнародних норм". "Це слідує за призупиненням усіх нових інвестицій Adeo в Росії з початку конфлікту і поступовою незалежністю місцевих операцій", - додали в компанії.

++20:29++

США наклали санкції на літак Лукашенка

США наклали санкції на літак Олександра Лукашенка.

Фото: Reuters/BelTA/A. Stasevich

Американське міністерство фінансів внесло до санкційного списку Boeing 737 з бортовим номером EX-001PA - він використовується білоруським правителем і його сім'єю для офіційних ділових і особистих поїздок, у тому числі за кордон. Внесення літака до чорного списку може ускладнити його експлуатацію та ремонт.

Також до американського санкційного списку внесли провідних представників білоруського автопрому - Білоруського автомобільного заводу (БеЛАЗ) і Мінського автомобільного заводу (МАЗ).

++20:03++

Росія не зможе виконати свої зобов'язання щодо постачання озброєнь до Індії через вторгнення в Україну, заявив парламентському комітету представник Військово-повітряних сил Індії . "Цього року було заплановано велике постачання, яке не відбудеться. Вони повідомили нам письмово, що не зможуть його забезпечити", - сказав він, не уточнивши, про які саме озброєння йдеться.

Як зазначає американський телеканал CNN, найбільшою поставкою Росії були зенітно-ракетні комплекси С-400, закуплені Індією в 2018 році за 5,4 мільярда доларів. За повідомленням агентства Reuters, три з цих систем уже доставлені, тоді як ще дві очікуються.

++19:40++

На тлі ордера на арешт Путіна: Вірменія ратифікує Римський статут

На тлі видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів, зокрема депортації українських дітей, Конституційний суд Вірменії визнав зобов'язання, закріплені Римським статутом МКС такими, що відповідають конституції країни. Тепер Римський статут має ратифікувати парламент Вірменії.

Країни, які ратифікували Римський статут і визнають юрисдикцію МКС зобов'язані затримати Путіна в разі приїзду.

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++19:14++

На Харківщині на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль місцевого підприємства. Директор підприємства загинув від отриманих внаслідок вибуху травм. Водій авто отримав вибухову травму та був госпіталізований. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

++18:50++

Українські військові відбили понад 38 російських атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, де окупанти зосереджують основні наступальні зусилля. Про це повідомляє генеральний штаб Збойних сил України у вечірньому зведенні.

Протягом доби солдати РФ завдали 40 авіаційних і п'яти ракетних ударів по території України, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів, внаслідок чого є загиблі серед мирних жителів.

Натомість авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські військові збили безпілотники "Шахед-136" і "Ланцет". Ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження сил, озброєння і техніки РФ, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби.

++18:22++

Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дасть старт масовому виробництву безпілотників в країні, повідомили в міністерстві цифрової трансформації.

"Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне - створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек. Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам безпілотників активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу - пришвидшений допуск безпілотників до експлуатації, їхня закупка та постачання на фронт", - написалв міністр Михайло Федоров у Telegram.

Українські "гіки" адаптують дрони для бойових задач To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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++17:54++

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг прокоментував плани Великобританії передати Збройним силам України разом із танками боєприпаси зі збідненим ураном. Він заявив, що у всіх своїх діях з підтримки України країни альянсу діють згідно з міжнародним правом.

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++17:27++

90 відсотків затриманих росіянами цивільних зазнали катувань - ООН

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули понад вісім тисяч цивільних, ще близько 14 тисяч зазнали поранень, йдеться у звіті моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні.

Місія задокументувала випадки свавільних страт і нападів на цивільних з боку збройних сил РФ, а також 621 випадок свавільних затримань і насильницьких зникнень. "Ми провели інтерв'ю з 127 цивільними особами, які були раніше затримані та потім звільнені. Серед них 90 відсотків повідомили, що представники збройних сил РФ та Служби безпеки Росії катували й жорстоко поводилися з ними під час тримання під вартою, в деяких випадках це включало сексуальне насильство", - йдеться у звіті.

Місія ООН зафіксувала 133 постраждалих від сексуального насильства цивільних. З них - 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки.

++17:00++

Казахстан посилить контроль за паралельним імпортом до Росії: з 1 квітня в країні запрацює система, що відстежує в режимі реального часу весь ланцюжок переміщення товарів, щоб обмежити можливості для обходу накладених на Росію санкцій за війну проти України. Про це пише видання Financial Times із посиланням на високопоставлені джерела. Раніше про запуск такої системи повідомили джерела видання Eurasianet.

Після введення масштабних санкцій за вторгнення в Україну в Росії легалізували так званий "паралельний імпорт" західних товарів, зокрема через Казахстан. За даними Національного бюро статистики Казахстану, експорт до Росії торік зріс на 25 відсотків. Приміром, кількість пральних машин, що експортуються в РФ, зросла з нуля у 2021 році до майже 100 тисяч у 2022 році.

++16:33++

У МЗС відреагували на територіальні зазіхання румунської депутатки

Міністерство закордонних справ (МЗС) України різко засудило внесення депутаткою румунського парламенту Діаною Шошоаке законопроєкту, що прямо зазіхає на територіальну цілісність України.

"Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму", - написав у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко. Міністерство ініціює накладення санкцій на Шошоаке "як особу, яка створює загрозу національній безпеці".

Як повідомили раніше румунські ЗМІ, депутатка пропонує, щоб "Румунія приєднала історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний".

++16:06++

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув цивільний, а ще один дістав поранення. "Російські окупанти вдарили по плавнях. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий - 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада "швидкої" шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу", - повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Також місцевий житель загинув на Чернігівщині внаслідок обстрілу армією РФ прикордоння. "Пообіді повідомили про обстріл, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Городище. В результаті обстрілу згорів приватний будинок та загинув місцевий мешканець", - йдеться в дописі оперативного командування Збройних сил України "Північ".

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram, що російські війська обстрілюють Марганець на Дніпропетровщині, а також Орлівку та Первомайське на Донеччині. За його словами, в селі Первомайське є поранена жінка.

++15:35++

"Укрпошта" випустить 31 березня марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель" - у день, коли відзначатиметься звільнення цих міст Київської області від російської окупації.

"В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім трьом містам-героям Київщини: там і знищена "Мрія", і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі", - повідомили в компанії.

++15:06++

Три чверті європейців підтримують санкції проти Росії - соціологія

74 відсотки європейців підтримують економічні санкції проти Росії. Про це свідчать останні дані "Євробарометра" - опитувань громадської думки від імені Європейської Комісії, повідомляє Rheinische Post.

65 відсотків опитаних підтримують постачання зброї та іншої військової допомоги Україні.

Заходами, яких вживає Європейський Союз щодо агресивної війни Росії проти України задоволена більшість громадян ЄС, однак 80 відсотків респондентів також вимагають кращої координації країнами Євросоюзу своїх дій під час купівлі зброї.

Опитування провели з середини січня до початку лютого серед 26 тисяч осіб.

++14:40++

Електронна петиція щодо створення Національного Пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві за кілька днів набрала необхідну для розгляду кількість голосів, свідчить картка петиції на сайті Офісу президента України.

Авторка петиції - депутатка Київської міської ради, а нині військова медикиня Аліна Михайлова, наречена загиблого військовослужбовця Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі"), похованого на Аскольдовій могилі.

"У цьому пантеоні мають відбуватись почесні поховання та встановлюватись пам’ятні об’єкти для увічнення видатних історичних діячів України: лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів, визначних осіб, що здійснили героїчні вчинки в боротьбі за Незалежність України", - йдеться у тексті петиції.

++13:50++

Державний секретар США Ентоні Блінкен припускає, що деякі території, окуповані Росією, Україна повертатиме не військовим шляхом, а "іншими способами". Про це він заявив під час виступу в Конгресі у четвер, 23 березня.

"Я думаю, що буде територія в Україні, за яку українці сповнені рішучості боротися на місцях, втім може бути й така, щодо якої вони вирішать, що їм доведеться спробувати повернути іншими способами", - сказав Блінкен у відповідь на питання, чи підтримують США прагнення Києва повернути анексований Крим.

Водночас Блінкен вкотре наголосив, що "це мають бути рішення українців про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це стосується суверенітету, територіальної цілісності та незалежності країни". Він також зазначив, що у Вашингтоні не хочуть, щоб війна завершилася "в такий спосіб, який дозволить Росії "перезавантажитися, переозброїтися та знову атакувати".

++13:10++

У Київській області з 26 березня теж скорочується тривалість комендантської години. Вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00, повідомляється у Telegram Київської ОВА.

Через скорочення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері, йдеться у повідомленні.

Раніше рішення про скорочення комендантської години з 26 березня ухвалили у Києві. Метро і наземний громадський транспорт у столиці з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто працюватимуть на годину довше, повідомив раніше мер Києва Віталій Кличко.

++12:40++

Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", - йдеться у повідомленні.

Водночас у штабі наголосили: Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

"Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі", - йдеться у повідомленні.

++12:20++

За тиждень Німеччина передала Україні три інженерні броньовані машини Dachs, 70 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та броньованих машин Dachs, запчастини для Leopard 2 та Marder та 30 датчиків для виявлення дронів. Про це повідомляється на сайті федерального уряду Німеччини.

++11:40++

Україна повернула тіла ще 83 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 83 загиблих військовослужбовців, повідомляється у Telegram міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Зазначимо, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

++11:00++

Суд арештував активи Оксани Марченко ще на пів мільярд гривень

Оксана Марченко Фото: Alexei Golenishchev/TASS/dpa/picture alliance

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить понад 440 мільйонів гривень.



Наприкінці лютого суд вже арештовував майно Марченко на понад 5,6 мільярда гривень.

++10:45++

Війська РФ вночі з 10 винищувачів Су-35 атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Як повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ, тактична авіація РФ була піднята із двох російських аеродромів - Морозовськ та Ахтубінськ.

"Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П (протирадіолокаційна ракета - Ред.) по Сумській області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про масований обстріл з різних видів зброї території Білопільської, Ворожбянської, Річківської, Миколаївської та Новослобідської селищних громад. Внаслідок атаки у області дві людини загинули, ще 10 - зазнали поранень, повідомляється у Telegram Сумської ОВА.

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++09:30++

За добу Росія втратила орієнтовно 1020 солдатів, повідомляє генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ГШ ЗСУ, складають орієнтовно 169 170 солдатів.

++09:00++

Вночі 24 березня війська РФ обстріляли з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку на Донеччині. Одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього. Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з міста Бахмут, міста Часів Яр та села Опитне Покровського району (Донецької області - Ред.)", - йдеться у повідомленні ОГПУ у Telegram.

На місці працюють правоохоронці.nЗа процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 КК України), повідомили у ОГПУ.

++08:30++

Єврокомісія разом з Польщею та у співпраці з українською стороною організує міжнародну конференцію для пошуку викрадених росіянами українських дітей, "щоб посилити міжнародний тиск та вжити всіх заходів для визначення місцезнаходження цих дітей", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після першого дня саміту ЄС, який відбувся 23 березня.

Вона назвала це початком важкого і довгого шляху: зараз відомо про більш ніж 16 тисяч вивезених до Росії дітей, з яких поки що вдалося повернути лише 300.

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++07:45++

Вночі війська РФ атакували Кривий Ріг безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Один "Shahed" збили військові з повітряного командування "Схід", проте є влучання ще п'яти дронів.

"Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - написав Лисак у Telegram.

++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби війська РФ завдали 37 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, один з яких - по Краматорську. Також - здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню території України, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. "Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України", - наголошують у генштабі.

Війська РФ і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. На них українські військові відбили понад 79 атак сил РФ, повідомили у генштабі. "На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження військових та техніки РФ. Також українські сили збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири БПЛА різних типів, повідомляють у генштабі. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження російських військових, озброєння і техніки, зенітно-ракетний комплекс та два склади пально-мастильних матеріалів, повідомили у генштабі ЗСУ.

Окрім того, як зафіксували у ГШ, російські сили збільшують кількість ліжко-місць у шпиталях на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке кількість ліжко-місць військового госпіталя була збільшена удвічі - з 200 до 400. Водночас, всі поранені офіцери були евакуйовані на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

"Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал", - зазначають у генштабі ЗСУ.

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