Снаряди, пошук дітей, правосуддя: нова допомога ЄС Україні

Європейський Союз має намір посилювати колективний тиск на Росію, він зберігає єдність у своїй солідарності з Україною і підтримуватиме її стільки, скільки потрібно. Це - головне послання першого дня саміту ЄС, що відбувся у четвер, 23 березня, у Брюсселі.

"Це може здатися нудним і не цікавим, але реальність, прихована за сьогоднішнім обговоренням, дуже захоплива, - сказав на вечірньому брифінгу чиновник ЄС. - Через 13 місяців після того, як Росія вторглася в Україну, 27 демократичних суверенних держав продовжують діяти рішуче, скоординовано, одностайно й без ознак втоми. Навпаки, темп дуже високий, а табу продовжують валитися одне за одним. Незважаючи на різні національні бачення, контексти та реалії, Європа чітко визначилася з тим, в який бік їй рухатися, а також з необхідністю допомогти Україні захистити себе. Україна не може програти".

Обмеження цін на нафту з РФ

Брюссель продовжить працювати разом із партнерами над обмеженням цін на нафту, йдеться у заяві Ради ЄС. Понизити встановлену стелю цін на російську нафту в країнах G7 пропонувала, зокрема, Естонія. "Ми знаємо, що Росія заробляє на нафті вже на 42 відсотки менше, і бачимо, що економічні санкції, включно з обмеженням цін на нафту, впливають на економіку РФ та її здатність заправляти свою військову машину, тому ми маємо продовжувати в тому ж дусі", - сказала голова естонського уряду Кая Каллас перед початком саміту.

Рада ЄС активно працюватиме над забезпеченням ефективності санкцій, а також над протидією обходу обмежувальних заходів третіми країнами, заявили в Брюсселі. Держави-члени пропонують повністю скоординувати підхід у цій сфері. Крім цього, Євросоюз посилить співпрацю з партнерами щодо протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну.

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Боєприпаси та ракети для України

23 березня у Брюсселі лідери країн ЄС домовилися терміново поставити Києву боєприпаси класу "земля-земля" та артилерійські снаряди, а також допустили передачу ракет, якщо Київ про них попросить. Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту за допомогою відозв'язку з поїзда, у якому він прямував з робочої поїздки, також говорив про це. Він закликав збільшити і прискорити постачання зброї, а також запровадити додаткові санкції проти РФ, наголосивши, що інакше війна може затягтися. "Якщо Європа чекатиме, зло може встигнути перегрупуватися і підготуватися розтягнути війну на роки. У наших силах цьому запобігти", - наголосив Зеленський. Він знову попросив надати ракети великої дальності, боєприпаси та сучасні літаки, а також повідомив про швидку готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Водночас ЄС уже домовився передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року ЄС. На розробку нового механізму спільних закупівель та мобілізації фінансування знадобилося п'ять тижнів - усе почалося з пропозиції Естонії та плану Верховного представника Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Так, закупівлі здійснюватимуться через Європейське оборонне агентство, а кошти виділить Європейський фонд миру: на боєприпаси передбачено фінасування у розмірі двох мільярдів євро. Спікерка Європарламенту Роберта Мецола назвала це рішення визначним моментом в історії ЄС. "Головне, що я передала сьогодні від імені парламенту ЄС, - це те, що нам потрібно продовжувати допомагати Україні захищатися", - сказала вона на брифінгу.

Лідери країн ЄС були такої ж думки. "Україна бореться за наші основні цінності, тому ми маємо забезпечити її зброєю, щоб українці могли досягти успіху в цій боротьбі, - сказав прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш. - Найголовніше - ми повинні залишатися об'єднаними навколо України і вкладати в нашу власну збройову промисловість, щоб виконати обіцянки, дані нашим друзям".

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Новий пакет допомоги Молдові

Рада ЄС попросила Єврокомісію презентувати до наступного саміту ЄС пакет підтримки Молдови. "Європейський Союз продовжить надавати всю необхідну підтримку Республіці Молдова, у тому числі для зміцнення стійкості країни, безпеки, стабільності, економіки та енергопостачання перед лицем дестабілізаційної діяльності зовнішніх дійових осіб, а також підтримку на шляху її приєднання до Євросоюзу", - йдеться у заяві.

Є зрушення й у розслідуванні міжнародних злочинів, скоєних під час війни Росії проти України. У столиці Словенії Любляні з 15 по 26 травня пройдуть офіційні переговори про нову Конвенцію про міжнародне співробітництво у розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів та інших міжнародних злочинів. У цій дипломатичній конференції візьмуть участь представники країн-членів ООН, спостерігачі ООН, міжнародні та неурядові організації.

Пошук депортованих дітей та трибунал для Путіна

Тему припинення безкарності за злочин агресії та військові злочини щодо України та українців лідери країн ЄС та голови Євросоюзу обговорили з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Для пошуку викрадених росіянами українських дітей Єврокомісія разом з Польщею та у співпраці з українською стороною організує міжнародну конференцію, "щоб посилити міжнародний тиск та вжити всіх заходів для визначення місцезнаходження цих дітей", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пресконференції пізно ввечері. Вона назвала це початком важкого і довгого шляху: зараз відомо про більш ніж 16 тисяч вивезених до Росії дітей, з яких поки що вдалося повернути лише 300. Фон дер Ляєн подякувала Гутеррішу за підтримку з боку агентств ООН та їхню готовність поділитися досвідом у цій сфері.

Імпульсом для прискорення спільних дій у цьому напрямку став ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданий цими днями Міжнародним кримінальним судом, вважають у Брюсселі. "Ордер МКС на арешт Путіна - добрий знак, що демонструє, що жоден лідер не наділений імунітетом", - підкреслила прем'єрка Естонії, додавши, що необхідно домогтися створення трибуналу, щоб перед судом постали відповідальні за злочин агресії.

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Крім того, Рада ЄС повністю підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією Україні. Разом із партнерами ЄС "прискорить роботу щодо використання заморожених активів РФ для відновлення України та відшкодування збитків відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", заявили в Брюсселі.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз і країни, що входять до нього, надали Україні та її мешканцям близько 67 мільярдів євро. Вони також ухвалили безпрецедентний перелік обмежувальних заходів проти Росії.