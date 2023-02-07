ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

Відмова від російських нафтопродуктів може виявитися для європейців більш болючою, ніж відмова від сирої нафти. Хто допоможе ЄС, а також хто виграє та програє від цього?

Європейський Союз приєднався до США та Великобританії, запровадивши заборону на імпорт російського дизельного палива та інших нафтопродуктів з 5 лютого. Це рішення позначило розрив ще одного енергетичного зв'язку ЄС з Росією - найбільшим постачальником енергоносіїв та палива на європейський ринок протягом десятиліть.

Разом з ембарго Брюссель запровадив і так звану стелю цін на перероблене паливо з РФ для того, щоб, з одного боку, знизити доходи російського бюджету, а з іншого - запобігти зростанню світових цін на дизельне паливо, які й без того високі.

Нагадаємо, відповідні обмежувальні заходи щодо Росії були ухвалені у червні 2022 року в рамках шостого пакета санкцій ЄС проти Москви як чергова відповідь на "жорстокий та неспровокований напад на Україну". При цьому заборона на імпорт російської сирої нафти, що доставляється морем, набула чинності 5 грудня 2022 року, а ембарго на нафтопродукти - 5 лютого.

Читайте також: РФ не постачатиме нафту країнам, які приєдналися до "стелі цін"

Як вважає низка аналітиків, ембарго та "стеля цін" на сиру нафту за два місяці дії уже встигли показати свою ефективність - вони не позначилися негативно на ринку ЄС, але вдарили по доходам РФ. А ось ембарго на закупівлю дизельного палива та інших нафтопродуктів створило невизначеність на європейському ринку - на тлі історично низьких запасів дизеля у Європі.

Зростання цін на дизельне паливо в Європі зумовлене?

"Сира нафта стала більш взаємозамінною", чого не скажеш про нафтопродукти, констатують Юджин Лінделл та Джошуа Фолдс з енергетичної консалтингової компанії FGE. На питання, чи призведе європейське ембарго до зростання цін на дизельне паливо, вони відповідають, що це багато в чому залежатиме від того, наскільки успішно країни ЄС знайдуть альтернативні джерела постачання і наскільки Москва зуміє перенаправити свої нафтопродукти на нові ринки збуту.

Якщо відповідь буде негативною хоча б на одне з цих питань, то санкції ЄС можуть призвести до серйозних збоїв у галузях, що залежать від дизельного палива, як-от на транспорті та у сільському господарстві, та дати додатковий поштовх інфляції.

Читайте також: Чи зламає економіку РФ ембарго ЄС на російську нафту?

Побоювання експертів підважуються тим, що ціни на дизельне паливо в Європі і так залишаються високими протягом півтора року, а запаси нафтопродуктів залишаються на низькому рівні. У короткостроковій перспективі ціни можуть зрости ще, побоюються експерти. Серед причин вони називають зростання транспортних витрат, оскільки постачання тепер має здійснюватися з більш віддалених регіонів, вищі виробничі витрати у таких країнах, як США, та премії за ризики.

"Ринок зараз дуже чутливий і дуже стурбований, - пояснили DW аналітики з FGE. Міжнародні ринки ще хочуть переконатися, що російський експорт справді буде перенаправлений. Щойно вони у цьому упевняться, премія за ризик має знизитися, а настрої - покращитись".

Де ЄС тепер може знайти дизельне паливо?

Останні санкційні заходи мають історичний масштаб: Євросоюз покривав майже половину своїх потреб у дизельному паливі за рахунок Росії - до її вторгнення до України 24 лютого 2022 року. За останній рік ця частка знизилася, але залишалася значною: за даними аналітичної компанії Vortexa, минулого року країни-члени ЄС закупили понад 200 мільйонів барелів дизельного палива у російських постачальників.

Незадовго до введення ембарго європейці навіть збільшили закупівлі до довоєнного рівня, щоб полегшити завдання відмови від російського палива. "Останній шанс купити у найближчого великого джерела, знизивши вартість транспортування порівняно з поставками з далекого зарубіжжя", - написав Кевін Райт, аналітик компанії Kpler, яка оцінює показники енергоринків.

Нафтовий танкер в Кілі на півночі Німеччини Фото: picture-alliance/imagebroker/M. Dietrich

В результаті запровадженого ембарго Євросоюзу не вистачатиме близько 600 тисяч барелів дизельного палива та інших нафтопродуктів на день. Діру у постачаннях Брюссель має намір заповнювати за рахунок збільшення імпорту з країн Близького Сходу, Азії та США. З огляду на брак в ЄС власних нафтопереробних потужностей для забезпечення всіх потреб, європейці і раніше покладалися на ці регіони.

Читайте також: Росія формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій - FT

Залежність від близькосхідних НПЗ, швидше за все, лише посилиться після введення в експлуатацію великих заводів у Кувейті та Саудівській Аравії. Німеччина, зокрема, вже уклала угоду з компанією Abu Dhabi National Oil з ОАЕ, яка з 2023 року має постачати 250 тисяч тонн дизельного палива щомісяця. Нарешті, ніхто не береться поки що оцінити розмір майбутньої частки на європейському ринку нафтопродуктів, одержуваних шляхом змішування російських санкційних з нафтопродуктами третіх країн, і їх подальшого реекспорту в Європу.

Яку роль відіграють Китай та Індія?

Індія та Китай, які за останні 12 місяців стали найбільшими покупцями російської сирої нафти, можуть - можливо, ненавмисно - відіграти позитивну роль у поповненні запасів дизельного палива в ЄС. Експорт дизеля з Індії до Європи різко зріс після російського вторгнення до України. Річ у тому, що місцеві нафтопереробні підприємства стали більш конкурентоспроможними завдяки значним знижкам на російську нафту, що закуповується, і високим цінам на дизельне паливо.

Карикатура Сергія Йолкіна Фото: DW

Водночас і Китай збільшив експортні квоти на 2023 рік у частині дизельного палива та інших нафтопродуктів та, як очікується, збереже його експорт на рекордному для себе рівні. "Політика КНР змінює гру на всьому ринку", - зауважує Марк Вільямс, директор аналітичного відділу консалтингової компанії Wood Mackenzie. У звіті для своїх клієнтів компанія вказала, що Пекін "тримає ключ до всіх надлишкових нафтопереробних потужностей у світі".

Кому Росія тепер продасть дизельне паливо?

Росії загалом вдалося зберегти, а останнім часом і наростити обсяги експорту сирої нафти переважно завдяки покупцям з Індії та Китаю. Але перенаправити експорт нафтопродуктів - завдання складніше, і експерти очікують, що Москві доведеться знову йти шляхом надання знижок покупцям.

"Росія вже була змушена сильно знизити ціни на своє дизельне паливо, щоб продати його тим людям, яким воно необов'язково необхідне", - каже Юджин Лінделл, який очолює відділ нафтопродуктів у FGE. Він очікує, що значна частина російського дизельного палива потрапить до Туреччини, а потім буде перемаркована та реекспортована до Європи вже як "турецьке дизельне паливо". Останніми місяцями у Туреччині фіксується значне зростання імпорту дизельного палива з РФ.

Акція протесту Greenpeace проти закупівлі енергоносіїв із Росії, 17 вересня 2022 року Фото: ANTTI YRJONEN/AFP

Країни, які готові піти назустріч Москві та закупити у неї нафтопродукти зі знижкою, знайдуться, впевнені у FGE. І у зв'язку з цим прогнозують збереження експорту російських нафтопродуктів у 2023 році. Крім Туреччини, їхні потоки можуть бути перенаправлені до країн Латинської Америки та Африки, вважають у FGE. Але є й ті, хто стверджує, що Росії доведеться скорочувати виробництво нафтопродуктів.

Стеля цін на дизельне паливо спрацює?

Європейський Союз та країни "великої сімки" також домовилися встановити граничну ціну в 100 доларів (91 євро) за барель російського дизельного палива та 45 доларів - за барель мазуту. Стеля цін дозволить європейським страховим і судноплавним компаніям продовжувати пропонувати послуги відправникам вантажу, які перевозять російські нафтопродукти в інші регіони, за умови, що паливо закуповуватиметься на рівні або нижче узгодженої стелі цін. За словами Вільямса з Wood Mackenzie, обмеження цін на нафтопродукти вплине на обсяги переробки нафти в Росії та експорт продуктів перегонки. Він вважає, що за цін на російську нафту не нижче 40 доларів за барель маржа нафтопереробки залишиться досить великою. "За таких цін стимул для переробки нафти залишається високим", - переконаний Вільямс.

Стеля цін на дизель та інші нафтопродукти - це повторення заходу, запровадженого раніше країнами Заходу щодо російської нафти. Обмеження цін на нафту з РФ до 60 доларів за барель допомогло зберегти обсяг нафтових поставок Москви на світовий ринок, але змусило її, як і передбачали ініціатори санкцій, надавати значні знижки покупцям.