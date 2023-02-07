  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Протести проти закупівлі російських нафтопродуктів
Протести проти закупівлі російських нафтопродуктівФото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

ЄС запровадив ембарго на російські нафтопродукти - що тепер?

Ашутош Пандей
25 хв. тому

Відмова від російських нафтопродуктів може виявитися для європейців більш болючою, ніж відмова від сирої нафти. Хто допоможе ЄС, а також хто виграє та програє від цього?

https://p.dw.com/p/4NBMI

Європейський Союз приєднався до США та Великобританії, запровадивши заборону на імпорт російського дизельного палива та інших нафтопродуктів з 5 лютого. Це рішення позначило розрив ще одного енергетичного зв'язку ЄС з  Росією - найбільшим постачальником енергоносіїв та палива на європейський ринок протягом десятиліть.

Разом з ембарго Брюссель запровадив і так звану стелю цін на перероблене паливо з РФ для того, щоб, з одного боку, знизити доходи російського бюджету, а з іншого - запобігти зростанню світових цін на дизельне паливо, які й без того високі.

Нагадаємо, відповідні обмежувальні заходи щодо Росії були ухвалені у червні 2022 року в рамках шостого пакета санкцій ЄС проти Москви як чергова відповідь на "жорстокий та неспровокований напад на Україну". При цьому заборона на імпорт російської сирої нафти, що доставляється морем, набула чинності 5 грудня 2022 року, а ембарго на нафтопродукти - 5 лютого.

Читайте також: РФ не постачатиме нафту країнам, які приєдналися до "стелі цін"

Як вважає низка аналітиків, ембарго та "стеля цін" на сиру нафту за два місяці дії уже встигли показати свою ефективність - вони не позначилися негативно на ринку ЄС, але вдарили по доходам РФ. А ось ембарго на закупівлю дизельного палива та інших нафтопродуктів створило невизначеність на європейському ринку - на тлі історично низьких запасів дизеля у Європі.

Зростання цін на дизельне паливо в Європі зумовлене?

"Сира нафта стала більш взаємозамінною", чого не скажеш про нафтопродукти, констатують Юджин Лінделл та Джошуа Фолдс з енергетичної консалтингової компанії FGE. На питання, чи призведе європейське ембарго до зростання цін на дизельне паливо, вони відповідають, що це багато в чому залежатиме від того, наскільки успішно країни ЄС знайдуть альтернативні джерела постачання і наскільки Москва зуміє перенаправити свої нафтопродукти на нові ринки збуту.

Якщо відповідь буде негативною хоча б на одне з цих питань, то санкції ЄС можуть призвести до серйозних збоїв у галузях, що залежать від дизельного палива, як-от на транспорті та у сільському господарстві, та дати додатковий поштовх інфляції.

Читайте також: Чи зламає економіку РФ ембарго ЄС на російську нафту?

Побоювання експертів підважуються тим, що ціни на дизельне паливо в Європі і так залишаються високими протягом півтора року, а запаси нафтопродуктів залишаються на низькому рівні. У короткостроковій перспективі ціни можуть зрости ще, побоюються експерти. Серед причин вони називають зростання транспортних витрат, оскільки постачання тепер має здійснюватися з більш віддалених регіонів, вищі виробничі витрати у таких країнах, як США, та премії за ризики.

"Ринок зараз дуже чутливий і дуже стурбований, - пояснили DW аналітики з FGE. Міжнародні ринки ще хочуть переконатися, що російський експорт справді буде перенаправлений. Щойно вони у цьому упевняться, премія за ризик має знизитися, а настрої - покращитись".

Де ЄС тепер може знайти дизельне паливо?

Останні санкційні заходи мають історичний масштаб: Євросоюз покривав майже половину своїх потреб у дизельному паливі за рахунок Росії - до її вторгнення до України 24 лютого 2022 року. За останній рік ця частка знизилася, але залишалася значною: за даними аналітичної компанії Vortexa, минулого року країни-члени ЄС закупили понад 200 мільйонів барелів дизельного палива у російських постачальників.

Незадовго до введення ембарго європейці навіть збільшили закупівлі до довоєнного рівня, щоб полегшити завдання відмови від російського палива. "Останній шанс купити у найближчого великого джерела, знизивши вартість транспортування порівняно з поставками з далекого зарубіжжя", - написав Кевін Райт, аналітик компанії Kpler, яка оцінює показники енергоринків.

Нафтовий танкер в Кілі на півночі Німеччини
Нафтовий танкер в Кілі на півночі Німеччини Фото: picture-alliance/imagebroker/M. Dietrich

В результаті запровадженого ембарго Євросоюзу не вистачатиме близько 600 тисяч барелів дизельного палива та інших нафтопродуктів на день. Діру у постачаннях Брюссель має намір заповнювати за рахунок збільшення імпорту з країн Близького Сходу, Азії та США. З огляду на брак в ЄС власних нафтопереробних потужностей для забезпечення всіх потреб, європейці і раніше покладалися на ці регіони.

Читайте також: Росія формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій - FT

Залежність від близькосхідних НПЗ, швидше за все, лише посилиться після введення в експлуатацію великих заводів у Кувейті та Саудівській Аравії. Німеччина, зокрема, вже уклала угоду з компанією Abu Dhabi National Oil з ОАЕ, яка з 2023 року має постачати 250 тисяч тонн дизельного палива щомісяця. Нарешті, ніхто не береться поки що оцінити розмір майбутньої частки на європейському ринку нафтопродуктів, одержуваних шляхом змішування російських санкційних з нафтопродуктами третіх країн, і їх подальшого реекспорту в Європу.

Яку роль відіграють Китай та Індія?

Індія та Китай, які за останні 12 місяців стали найбільшими покупцями російської сирої нафти, можуть - можливо, ненавмисно - відіграти позитивну роль у поповненні запасів дизельного палива в ЄС. Експорт дизеля з Індії до Європи різко зріс після російського вторгнення до України. Річ у тому, що місцеві нафтопереробні підприємства стали більш конкурентоспроможними завдяки значним знижкам на російську нафту, що закуповується, і високим цінам на дизельне паливо.

Карикатура Сергія Йолкіна
Карикатура Сергія ЙолкінаФото: DW

Водночас і Китай збільшив експортні квоти на 2023 рік у частині дизельного палива та інших нафтопродуктів та, як очікується, збереже його експорт на рекордному для себе рівні. "Політика КНР змінює гру на всьому ринку", - зауважує Марк Вільямс, директор аналітичного відділу консалтингової компанії Wood Mackenzie. У звіті для своїх клієнтів компанія вказала, що Пекін "тримає ключ до всіх надлишкових нафтопереробних потужностей у світі".

Кому Росія тепер продасть дизельне паливо?

Росії загалом вдалося зберегти, а останнім часом і наростити обсяги експорту сирої нафти переважно завдяки покупцям з Індії та Китаю. Але перенаправити експорт нафтопродуктів - завдання складніше, і експерти очікують, що Москві доведеться знову йти шляхом надання знижок покупцям.

"Росія вже була змушена сильно знизити ціни на своє дизельне паливо, щоб продати його тим людям, яким воно необов'язково необхідне", - каже Юджин Лінделл, який очолює відділ нафтопродуктів у FGE. Він очікує, що значна частина російського дизельного палива потрапить до Туреччини, а потім буде перемаркована та реекспортована до Європи вже як "турецьке дизельне паливо". Останніми місяцями у Туреччині фіксується значне зростання імпорту дизельного палива з РФ.

Акція протесту Greenpeace проти закупівлі енергоносіїв із Росії, 17 вересня 2022 року
Акція протесту Greenpeace проти закупівлі енергоносіїв із Росії, 17 вересня 2022 рокуФото: ANTTI YRJONEN/AFP

Країни, які готові піти назустріч Москві та закупити у неї нафтопродукти зі знижкою, знайдуться, впевнені у FGE. І у зв'язку з цим прогнозують збереження експорту російських нафтопродуктів у 2023 році. Крім Туреччини, їхні потоки можуть бути перенаправлені до країн Латинської Америки та Африки, вважають у FGE. Але є й ті, хто стверджує, що Росії доведеться скорочувати виробництво нафтопродуктів.

Стеля цін на дизельне паливо спрацює?

Європейський Союз та країни "великої сімки" також домовилися встановити граничну ціну в 100 доларів (91 євро) за барель російського дизельного палива та 45 доларів - за барель мазуту. Стеля цін дозволить європейським страховим і судноплавним компаніям продовжувати пропонувати послуги відправникам вантажу, які перевозять російські нафтопродукти в інші регіони, за умови, що паливо закуповуватиметься на рівні або нижче узгодженої стелі цін. За словами Вільямса з Wood Mackenzie, обмеження цін на нафтопродукти вплине на обсяги переробки нафти в Росії та експорт продуктів перегонки. Він вважає, що за цін на російську нафту не нижче 40 доларів за барель маржа нафтопереробки залишиться досить великою. "За таких цін стимул для переробки нафти залишається високим", - переконаний Вільямс.

Стеля цін на дизель та інші нафтопродукти - це повторення заходу, запровадженого раніше країнами Заходу щодо російської нафти. Обмеження цін на нафту з РФ до 60 доларів за барель допомогло зберегти обсяг нафтових поставок Москви на світовий ринок, але змусило її, як і передбачали ініціатори санкцій, надавати значні знижки покупцям.

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти?

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Нафтовидобуток у РФ

РФ не постачатиме нафту країнам, які приєдналися до "стелі цін"

РФ не постачатиме нафту країнам, які приєдналися до "стелі цін"

Постачати нафту покупцям, які дотримуються встановленого обмеження ціни на неї, РФ заборонить з 1 лютого. Водночас заборона може бути знята у разі дозволу президента РФ.
Економіка27 грудня 2022 р.
Russland | Tatneft produziert Öl in Tatarstan

Чи зламає економіку РФ ембарго ЄС на російську нафту?

Чи зламає економіку РФ ембарго ЄС на російську нафту?

Захід запроваджує безпрецедентні санкції, націлені на російські нафтодолари. Набрали чинності ембарго Євросоюзу і стеля цін G7 на нафту з РФ. Чи витримає російська економіка подвійний удар?
Політика5 грудня 2022 р.
Нафтовий танкер в Росії

Росія формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій - FT

Росія формує "тіньовий флот" для обходу нафтових санкцій - FT

За даними суднових брокерів, РФ анонімно закупила понад 100 танкерів, щоби возити нафту до Азії замість постачання в Європу.
Економіка3 грудня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські артилеристи в боях поблизу Бахмута

Рада подовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олексій Резніков

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

Політика19 год. тому
Наслідки землетрусу в Туреччині

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії - фоторепортаж

Катастрофи21 год. тому11 фото
Виборчий плакат "Альтернативи для Німеччини"

З євроскептиків у праві екстремісти: партії АдН 10 років

З євроскептиків у праві екстремісти: партії АдН 10 років

Політика6 лютого 2023 р.
external

Як жити після зґвалтування російськими окупантами

Як жити після зґвалтування російськими окупантами

Суспільство6 лютого 2023 р.10:56 хв.
Канцлера Шольца погрози Путіна не залякали

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Нові погрози Путіна не злякали Берлін

Конфлікти4 лютого 2023 р.
Пресконференція після саміту Україна-ЄС. На фото: очільник Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч), президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч)

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Підсумки саміту: процес приєднання України до ЄС уже почався

Політика3 лютого 2023 р.
На головну сторінку