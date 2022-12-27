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РФ не постачатиме нафту країнам, які приєдналися до "стелі цін" на неїФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

РФ не постачатиме нафту країнам, які ввели "стелю цін"

Олександр Куницький
47 хв. тому

Постачати нафту покупцям, які дотримуються встановленого обмеження ціни на неї, РФ заборонить з 1 лютого. Водночас заборона може бути знята у разі дозволу президента РФ.

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Росія припиняє постачання нафти та нафтопродуктів до країн, які приєдналися до введеної "стелі цін". Відповідний указ у вівторок, 27 грудня, підписав президент РФ Володимир Путін, повідомляє російське державне агентство "РИА Новости".

Документ забороняє постачання російських нафти та нафтопродуктів іноземним юридичним та фізичним особам, якщо у контрактах "прямо чи опосередковано передбачається використання механізму "стелі ціни" - рівня максимальної ціни для російської танкерної нафти.

Заборона набере чинності з 1 лютого 2023 року та діятиме до 1 липня 2023 року. Водночас вона може бути знята у разі дозволу президента РФ.

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Зазначається, що таке рішення ухвалене "у зв'язку з недружніми і суперечливими міжнародному праву діями США і іноземних держав, що приєдналися до них, і міжнародних організацій".

Ембарго та стеля цін на нафту з РФ

Ембарго на російську нафту Європейський Союз наклав через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. 5 грудня ці обмеження набули чинності. Заборона поширюється на морські поставки, тоді як нафтопровід "Дружба" під нього не підпадає - Угорщина, Словаччина та Чехія тимчасово продовжать користуватися ним.

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Крім того, 5 грудня набрало чинності і обмеження цін на російську нафту, що що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель.

Згідно з цим рішенням, РФ може відвантажувати нафту до третіх країн морським шляхом, використовуючи танкери країн G7 або ЄС, страхові компанії та кредитні установи, лише за умови, що вантаж купується за ціною, не вищою за встановлену верхню межу. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 або Євросоюзу, обмеження ускладнює Москві можливість продавати свою нафту за вищою ціною. Стелі дотримуються країни G7, Євросоюз, Швейцарія і Австралія.

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