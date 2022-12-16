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Швейцарія теж запровадила стелю цін на російську нафту та нафтопродукти
Швейцарія теж запровадила стелю цін на російську нафту та нафтопродуктиФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
ЕкономікаШвейцарія

Швейцарія долучилася до обмеження цін на російську нафту

Тетяна Кирилюк
24 хв. тому

Уряд Швейцарії теж запровадив стелю цін на російську нафту та нафтопродукти на рівні 60 доларів за барель.

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Швейцарія приєдналася до погоджених раніше Євросоюзом заходів, які встановлюють стелю цін на російську нафту та нафтопродукти. Відповідне рішення федеральний уряд Швейцарії ухвалив у п'ятницю, 16 грудня.

Як повідомляється на офіційному сайті виконавчої влади країни, санкції набувають чинності з 19:00 за київським часом того ж дня.

"У відповідь на військову агресію Росії та дестабілізуючі дії в Україні, що тривають, 3 грудня ЄС погодився застосувати нові санкції, пов’язані з обмеженням цін на російську сиру нафту та нафтопродукти, - йдеться у повідомленні. - 16 грудня Федеральна рада вирішила прийняти ці положення, привівши заходи Швейцарії у відповідність до заходів ЄС".

Рішення про стелю цін також підтримали Країни Великої сімки (G7) та Австралія.

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Запровадження граничної ціни вступило в силу з 5 грудня та передбачає заборону на перевезення нафти та нафтопродуктів з РФ вартістю, що перевищує граничний показник.

Як повідомлялося, за допомогою таких обмежень країни хотіли "не дати Росії отримати прибуток від її агресивної війни проти України", стабілізувати світовий ринок енергоносіїв та пом'якшити негативний вплив наслідків війни на найбідніші країни.

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Київ розкритикував обмеження цін на російську нафту

Українська влада запроваджені обмеження цін на російську нафту розкритикувала.Президент України Володимир Зеленський назвав ціну "комфортною" для бюджету Росії.

"Якщо обмеження ціни на російську нафту - 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій", - пояснив Зеленський.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що для "швидшого знищення економіки" РФ, граничну ціну потрібно було знизити до 30 доларів за барель. 

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