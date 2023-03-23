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Артилерійські боєприпасиФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
ПолітикаІспанія

Іспанія приєдналася до угоди ЄС про спільну купівлю снарядів

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Іспанія стала дев’ятнадцятою країною-учасницею проєкту ЄС, спрямованого на спільну закупівлю боєприпасів для України та для поповнення власних запасів.

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Іспанія оголосила про приєднання до проєкту Європейського Союзу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони країни у середу, 22 березня.

"Після завершення необхідних адміністративних формальностей міністерка оборони підписала у середу проєктну угоду про спільну закупівлю боєприпасів в рамках Європейського Союзу. Таким чином Іспанія приєднується до першої групи з 18 країн, які підписали цю угоду", - йдеться у повідомленні.

Цей проєкт, який просувається Європейським оборонним агентством і фінансується з Європейського фонду миру, дозволить державам-членам поповнити свої запаси боєприпасів і продовжити надавати військову підтримку Україні.

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Боєприпаси на два мільярда євро

Раніше, 20 березня, країни-члени Європейського Союзу домовилися про постачання Києву мільйона артилерійських боєприпасів вартістю два мільярди євро. Йдеться про план, який передбачає як передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ).

За словами дипломатів, перші снаряди на мільярд євро відправлять в Україну до кінця травня, а підписання спільних контрактів на закупівлі відбудеться до початку вересня. При цьому країни ЄС отримають часткову компенсацію за постачання власних боєприпасів, уточнювала агенція dpa. Ініціативу планують остаточно погодити на саміті лідерів ЄС цього тижня.

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