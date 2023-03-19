ЄС не вистачає вибухівки для виробництва зброї Києву - FT

Як пише Financial Times, дефіцит вибухових речовин в Європі може загальмувати нарощення потужностей з виробництва боєприпасів для України аж на три роки.

Прагнення Європи виробляти зброю для України гальмується через дефіцит вибухових речовин, що може затримати зусилля щодо нарощування виробництва снарядів аж на три роки, пише у неділю, 19 березня, газета Financial Times із посиланням на джерела, обізнані в ситуації.

"Дефіцитні поставки пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвели до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде виділено на розв'язання цієї проблеми", - пише видання з посиланням на чиновників та виробників.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недостатні запаси озброєнь в Європі і слабкі внутрішні виробничі потужності, виснажені десятиліттями недостатніх інвестицій, зазначається у публікації.

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За словами неназваного німецького чиновника, які наводить газета, "фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в найкращій формі для широкомасштабного військового виробництва".

Ціни зросли на 20 відсотків

Крім того, зростання попиту може лише підвищити ціни, які вже зросли на одну п'яту за останній рік. Водночас, наростити потужності виробництва важко ще й без сировини, йдеться у публікації.

"Дуже складно збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких, крупнокаліберних, за короткий час, - цитує видання голову Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чехії Їржі Гінека. - Новий артилерійський завод - це дуже просто, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини?".

Європі бракує пороху

Нестачу сировини FT підтвердили і представники оборонної промисловості, які стверджують, що Європа має обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил і нітроцелюлоза, яка є складовою пороху.

"Неможливо за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози. В Європі немає важливих виробників сировини, яка нам потрібна, - каже Гінек. - Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, мабуть, три роки".

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Між тим в чеській компанії Explosia, яка є одним з найбільших в Європі постачальників вибухових речовин на заводи з виробництва боєприпасів, повідомили FT, що виробництво пропелентів, які використовуються для 155-мм артилерії, "працює на повну потужність" і не буде збільшене до 2026 року.

Водночас один з двох іспанських виробників 155-мм артилерії Fábrica Municiones de Granada (FMG) вже працює на повну потужність з жовтня минулого року, виробляючи снаряди для торгової компанії, яка продає їх Україні. Там також стикаються з проблемою нестачі сировини.

Заводи вже працюють на повну потужність

За словами генерального директора FMG Антоніо Каро, розширення виробництва зайняло чотири-п'ять місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів.

"Наша основна проблема - це первинні матеріали, - зазначив він. - Постачання боєприпасів є дуже напруженим у всьому світі, тому що всі заводи, як і ми, завантажені на 100 відсотків".

До того ж, за його словами, у Європі не так багато заводів з виробництва таких матеріалів, як тротил і нітроцелюлоза, і вони вже теж завантажені на 100 відсотків, тож варто шукати їх в Індії, Кореї, інших країнах.

Окрім того, вартість основних матеріалів "подвоїлася, а в деяких випадках - потроїлася", зауважив Каро. Таке зростання і сплеск попиту призвели до підвищення цін на боєприпаси, хоча це зростання було менш помітним. За його словами, типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, що приблизно на 20 відсотків більше, ніж до російського вторгнення.

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