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Нафтопереробний завод у Туапсе, Росія
Естонія пропонує ще більше знизити "стелю цін" на закупівлю російської нафти. на фото: Нафтопереробний завод у Туапсе, РосіяФото: Igor Onuchin/imago images/ITAR-TASS
ПолітикаЕстонія

Естонія пропонує G7 ще знизити "стелю цін" на нафту з РФ

Ксенія Польська | Анастасія Шепелева
4 год. тому

Прем'єрка Естонії наполягає на посиленні санкційного тиску на РФ, зокрема, пропонує країнам Великої сімки ще знизити цінову межу на російську нафту.

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Естонія пропонує ще знизити цінову межу на закупівлю російської нафти на рівні країн G7 ("Великої сімки"). "Ми знаємо, що Росія заробляє на нафті на 42 відсотки менше і бачимо, що економічні санкції, включно з обмеженням цін на нафту, впливають на економіку Росії та її здатність заправляти свою військову машину. Тому ми маємо продовжувати так само", - сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 23 березня.

"Стеля цін" на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, запроваджена Євросоюзом, країнами G7 і Австралією, набула чинності з 5 грудня 2022 року. З 5 лютого також набуло чинності обмеження цін на нафтопродукти з Росії - на рівні 45 і 100 доларів за барель залежно від типу сировини.

Естонія виступає проти будь-якого послаблення санкцій проти РФ 

Окрім того, Каллас виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії, чого домагається Москва в переговорах щодо так званої "зернової угоди", повідомляє Reuters. "Ми не повинні послаблювати санкції", - наголосила вона, додавши, що Росія все ще може використовувати 18 портів для експорту сільськогосподарської продукції до третіх країн і що лише близько десятка російських банків потрапили під санкції Заходу.

Естонія чекає на зрушення в питанні трибуналу

Каллас також висловила сподівання, що на зустрічі Ради ЄС із генсеком Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішем вдасться "досягти зрушень із трибуналом у справі про злочин агресії" Росії проти України.

“Ордер МКС (Міжнародного кримінального суду - Ред.) на арешт Путіна - це добрий знак того, що жоден лідер не наділений імунітетом", - зазначила прем'єрка Естонії. Однак МКС не може переслідувати злочин агресії, тут ініціатива має йти від ООН, додала Каллас.

Читайте також: Десятки країн допомагають Україні перемогти у війні. Які їхні наступні кроки?

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

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