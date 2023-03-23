Естонія пропонує G7 ще знизити "стелю цін" на нафту з РФ
Ксенія Польська | Анастасія Шепелева
4 год. тому
Прем'єрка Естонії наполягає на посиленні санкційного тиску на РФ, зокрема, пропонує країнам Великої сімки ще знизити цінову межу на російську нафту.
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Естонія пропонує ще знизити цінову межу на закупівлю російської нафти на рівні країн G7 ("Великої сімки"). "Ми знаємо, що Росія заробляє на нафті на 42 відсотки менше і бачимо, що економічні санкції, включно з обмеженням цін на нафту, впливають на економіку Росії та її здатність заправляти свою військову машину. Тому ми маємо продовжувати так само", - сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 23 березня.
Естонія виступає проти будь-якого послаблення санкцій проти РФ
Окрім того, Каллас виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії, чого домагається Москва в переговорах щодо так званої "зернової угоди", повідомляє Reuters. "Ми не повинні послаблювати санкції", - наголосила вона, додавши, що Росія все ще може використовувати 18 портів для експорту сільськогосподарської продукції до третіх країн і що лише близько десятка російських банків потрапили під санкції Заходу.
“Ордер МКС (Міжнародного кримінального суду - Ред.) на арешт Путіна - це добрий знак того, що жоден лідер не наділений імунітетом", - зазначила прем'єрка Естонії. Однак МКС не може переслідувати злочин агресії, тут ініціатива має йти від ООН, додала Каллас.