  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Нафтові танкери
Країни Європейського Союзу, Великої сімки та Австралія домовилися про встановлення граничних цін на російські нафтопродуктиФото: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images
ЕкономікаЄвропа

ЄС і G7 погодили граничні ціни на нафтопродукти з РФ

Степан Смишляєв
2 год. тому

З 5 лютого країни ЄС, G7 і Австралія закуповуватимуть російський бензин не дорожче 100 доларів за барель, а мазут - не дорожче 45 доларів. Ці обмеження мають на меті зменшити доходи РФ і стабілізувати енергетичні ринки.

https://p.dw.com/p/4N6TN

Коаліція обмеження цін (Price Cap Coalition), до якої входять країни Європейського Союзу, Великої сімки (G7) та Австралія, домовилася про встановлення граничних цін на російські нафтопродукти. "Це рішення ще більше скоротить доходи Росії та обмежить її здатність вести війну в Україні", - заявила у суботу, 4 лютого, Європейська Комісія.

Коаліція встановила граничні ціни на рівні 100 доларів за барель на такі нафтопродукти, як дизельне паливо, керосин та бензин, і 45 доларів за барель на такі продукти, як мазут.

Цінові обмеження набувають чинності 5 лютого, продукція, відвантажена до цієї дати за вищими цінами має бути розвантажена в порту призначення до 1 квітня.

Швеція, яка головує у Раді ЄС, оголосила про досягнення відповідних домовленостей країнами Євросоюзу напередодні. Невдовзі G7 та Австралія також повідомили про ухвалення рішення щодо лімітів.

"Ми змушуємо (президента Росії Володимира - Ред.) Путіна платити за його жорстоку війну. Росія платить високу ціну, оскільки наші санкції руйнують її економіку, відкидаючи її на покоління назад", - наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Сьогодні ми ще більше посилюємо тиск, вводячи додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти", - додала вона.

Читайте також: Граничні ціни на нафту: РФ припиняє постачання "недружнім" країнам

Стабілізація енергетичних ринків

Учасники коаліції також розраховують, що цей крок також допоможе стабілізувати енергетичні ринки. Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що від нього "особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу", які страждають через підвищення цін на енергоносії та продовольство, спровокованих РФ проти України.

"Незалежно від того, купують ці країни енергоносії в межах граничних цін чи поза ним, обмеження дозволять їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках", - цитує мінфін США слова Єллен. 

Росія втрачає 160 мільйонів євро на день

Нагадаємо, на початку грудня ЄС, Велика сімка та Австралія запровадили обмеження на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель. Як важіль впливу вони використовують морські перевезення: компаніям з цих країн заборонено транспортувати російську нафту і, починаючи з 5 лютого, нафтопродукти, а також страхувати танкери, які мають на борту продукцію за цінами, що перевищують узгоджені ліміти.

Компанії лише з країн G7 на сьогоднішній день страхують близько 90 відсотків світової морської торгівлі. Згідно з оцінкою фон дер Ляєн, наявний ціновий ліміт на російську нафту уже коштує Москві близько 160 мільйонів євро на день. Згідно з рішенням Єврокомісії, граничні ціни мають регулярно переглядатися та коригуватися.

Читайте також: Ембарго і стеля цін на поставки з Росії спрацювали: нафта дуже дешевшає

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

ec.europa.eu
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нафтові танкери

ЄС і G7 погодили граничні ціни на нафтопродукти з РФ

Економіка2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

DW Karikatur | Spionageballon über die USA

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Політика10 год. тому
Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Політика21 год. тому
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика3 лютого 2023 р.
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
Ігор Коломойський багато років контролював "Укрнафту", будучи міноритарним акціонером

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Політика2 лютого 2023 р.
На головну сторінку