ЄС і G7 погодили граничні ціни на нафтопродукти з РФ

З 5 лютого країни ЄС, G7 і Австралія закуповуватимуть російський бензин не дорожче 100 доларів за барель, а мазут - не дорожче 45 доларів. Ці обмеження мають на меті зменшити доходи РФ і стабілізувати енергетичні ринки.

Коаліція обмеження цін (Price Cap Coalition), до якої входять країни Європейського Союзу, Великої сімки (G7) та Австралія, домовилася про встановлення граничних цін на російські нафтопродукти. "Це рішення ще більше скоротить доходи Росії та обмежить її здатність вести війну в Україні", - заявила у суботу, 4 лютого, Європейська Комісія .

Коаліція встановила граничні ціни на рівні 100 доларів за барель на такі нафтопродукти, як дизельне паливо, керосин та бензин, і 45 доларів за барель на такі продукти, як мазут.

Цінові обмеження набувають чинності 5 лютого, продукція, відвантажена до цієї дати за вищими цінами має бути розвантажена в порту призначення до 1 квітня.

Швеція, яка головує у Раді ЄС, оголосила про досягнення відповідних домовленостей країнами Євросоюзу напередодні. Невдовзі G7 та Австралія також повідомили про ухвалення рішення щодо лімітів.

"Ми змушуємо (президента Росії Володимира - Ред.) Путіна платити за його жорстоку війну. Росія платить високу ціну, оскільки наші санкції руйнують її економіку, відкидаючи її на покоління назад", - наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Сьогодні ми ще більше посилюємо тиск, вводячи додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти", - додала вона.

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Стабілізація енергетичних ринків

Учасники коаліції також розраховують, що цей крок також допоможе стабілізувати енергетичні ринки. Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що від нього "особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу", які страждають через підвищення цін на енергоносії та продовольство, спровокованих РФ проти України.

"Незалежно від того, купують ці країни енергоносії в межах граничних цін чи поза ним, обмеження дозволять їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках", - цитує мінфін США слова Єллен.

Росія втрачає 160 мільйонів євро на день

Нагадаємо, на початку грудня ЄС, Велика сімка та Австралія запровадили обмеження на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель. Як важіль впливу вони використовують морські перевезення: компаніям з цих країн заборонено транспортувати російську нафту і, починаючи з 5 лютого, нафтопродукти, а також страхувати танкери, які мають на борту продукцію за цінами, що перевищують узгоджені ліміти.

Компанії лише з країн G7 на сьогоднішній день страхують близько 90 відсотків світової морської торгівлі. Згідно з оцінкою фон дер Ляєн, наявний ціновий ліміт на російську нафту уже коштує Москві близько 160 мільйонів євро на день. Згідно з рішенням Єврокомісії, граничні ціни мають регулярно переглядатися та коригуватися.

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