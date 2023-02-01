Росія припиняє постачати нафту "недружнім" країнам

Під заборону підпали ті країни, які запровадили "стелю цін" на російську нафту. Виняток може бути зроблений лише за дозволом президента РФ.

У Росії з середи, 1 лютого, набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна, який передбачає заборону на постачання російської нафти юридичним та фізичним особам з "недружніх" країн, які запровадили стелю цін на неї. Зокрема в указі, підписаному 27 грудня, йдеться про те, що такі поставки забороняються, якщо в контрактах "прямо чи опосередковано передбачається викорстання механізму фіксації граничної ціни".

Заборона на постачання російської нафти, передбачена цім указом, набирає чинності 1 лютого, а дату початку дії заборони на постачання нафтопродуктів окремо визначить російський уряд.

Експорт нафти і нафтопродуктів країнам, які підпадають під дію цього указу, допускатиметься лише на підставі спеціального рішення президента РФ. Загалом, цей указ діятиме з 1 лютого по 1 липня.

Стеля цін на нафту з РФ

Обмеження цін на російську нафту, яка транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель набрало чинності 5 грудня. Згідно з цим рішенням, РФ може відвантажувати нафту до третіх країн морським шляхом, використовуючи танкери країн G7 або ЄС, страхові компанії та кредитні установи, лише за умови, що вантаж купується за ціною, не вищою за встановлену верхню межу. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 або Євросоюзу, обмеження ускладнює Москві можливість продавати свою нафту за вищою ціною. Стелі дотримуються країни G7, Євросоюз, Швейцарія і Австралія.

З 5 лютого мають бути запроваджені і граничні ціни на російські нафтопродукти.

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