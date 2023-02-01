  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Чоловік у куртці "Роснєфть"
У Росії набула чинності заборона на постачання нафти в "недружні" країни, які ввели цінові обмеження на неїФото: Yuri Kochetkov/dpa/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

Росія припиняє постачати нафту "недружнім" країнам

Степан Смишляєв
1 год. тому

Під заборону підпали ті країни, які запровадили "стелю цін" на російську нафту. Виняток може бути зроблений лише за дозволом президента РФ.

https://p.dw.com/p/4Myeh

У Росії з середи, 1 лютого, набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна, який передбачає заборону на постачання російської нафти юридичним та фізичним особам з "недружніх" країн, які запровадили стелю цін на неї. Зокрема в указі, підписаному 27 грудня, йдеться про те, що такі поставки забороняються, якщо в контрактах "прямо чи опосередковано передбачається викорстання механізму фіксації граничної ціни". 

Заборона на постачання російської нафти, передбачена цім указом, набирає чинності 1 лютого, а дату початку дії заборони на постачання нафтопродуктів окремо визначить російський уряд.

Експорт нафти і нафтопродуктів країнам, які підпадають під дію цього указу, допускатиметься лише на підставі спеціального рішення президента РФ. Загалом, цей указ діятиме з 1 лютого по 1 липня. 

Стеля цін на нафту з РФ

Обмеження цін на російську нафту, яка транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель набрало чинності 5 грудня. Згідно з цим рішенням, РФ може відвантажувати нафту до третіх країн морським шляхом, використовуючи танкери країн G7 або ЄС, страхові компанії та кредитні установи, лише за умови, що вантаж купується за ціною, не вищою за встановлену верхню межу. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 або Євросоюзу, обмеження ускладнює Москві можливість продавати свою нафту за вищою ціною. Стелі дотримуються країни G7, Євросоюз, Швейцарія і Австралія.

З 5 лютого мають бути запроваджені і граничні ціни на російські нафтопродукти.

Читайте також: Ембарго і стеля цін на поставки з Росії спрацювали: нафта дуже дешевшає

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Швейцарія теж запровадила стелю цін на російську нафту та нафтопродукти

Швейцарія долучилася до обмеження цін на російську нафту

Швейцарія долучилася до обмеження цін на російську нафту

Уряд Швейцарії теж запровадив стелю цін на російську нафту та нафтопродукти на рівні 60 доларів за барель.
Економіка16 грудня 2022 р.
Нафтовидобуток у РФ

Набули чинності цінові обмеження на російську нафту

Набули чинності цінові обмеження на російську нафту

Запроваджені цінові обмеження стосуються російської танкерної нафти. До обмежень приєдналися країни Великої сімки, Євросоюз та Австралія. Але РФ вже готує контрзаходи, пише Reuters.
Економіка5 грудня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Києві

Болгарія визнала Голодомор в Україні геноцидом

Політика25 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Усе, що треба знати про американські БМП Bradley

Конфлікти5 год. тому01:55 хв.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський в мініатюрі

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Саміт Україна-ЄС: на що сподівається Київ?

Політика9 год. тому
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

"В України немає виходу, ніж повністю звільнити території"

Конфлікти31 січня 2023 р.
Німецький бойовий танк Leopard 2A6

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Технології31 січня 2023 р.
external

Діти у підвалах Бахмута

Діти у підвалах Бахмута

Конфлікти31 січня 2023 р.01:35 хв.
Жінка вишиває рушник

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Історії постраждалих від російських окупантів мовою вишивки

Суспільство31 січня 2023 р.
На головну сторінку