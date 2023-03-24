Суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука

Загальна вартість заарештованих "прихованих" активів Оксани Марченко становить понад 440 мільйонів гривень, повідомили в СБУ. У спецслужбі сподіваються на повернення частини заарештованих активів у держвласність.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яку підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Про накладення арешту повідомила в п'ятницю, 24 березня, Служба безпеки України (СБУ).

Згідно з повідомленням, рішення суду ухвалене за матеріалами СБУ. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 440 мільйонів гривень. Рішення суду стосується 6,8 відсотка акцій приватного акціонерного товариства "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі.

У пресслужбі СБУ наголошують, що Оксана Марченко володіє цим пакетом акцій через три офшорні компанії. "Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже тисячі видів сталі та металовиробів", - наголошують у відомстві.

Є шанси на повернення на користь держави

У спецслужбі переконані, що арешт цих активів "убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь держави".

Наприкінці лютого так само за матеріалами СБУ арештували майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярда гривень, зокрема, акції кількох обленерго, земельні ділянки, будинки і автомобілі.

Марченко підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, кажуть в СБУ. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна обміняла на Медведчука дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".

10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука, а 13 січня депутати Верховної Ради позбавили мандатів Медведчука та низку інших проросійських нардепів.