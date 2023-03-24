Суд арештував "приховані" активи дружини Медведчука
Валерій Сааков
2 год. тому
Загальна вартість заарештованих "прихованих" активів Оксани Марченко становить понад 440 мільйонів гривень, повідомили в СБУ. У спецслужбі сподіваються на повернення частини заарештованих активів у держвласність.
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Суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яку підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Про накладення арешту повідомила в п'ятницю, 24 березня, Служба безпеки України (СБУ).
Згідно з повідомленням, рішення суду ухвалене за матеріалами СБУ. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 440 мільйонів гривень. Рішення суду стосується 6,8 відсотка акцій приватного акціонерного товариства "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі.
У пресслужбі СБУ наголошують, що Оксана Марченко володіє цим пакетом акцій через три офшорні компанії. "Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже тисячі видів сталі та металовиробів", - наголошують у відомстві.
Є шанси на повернення на користь держави
У спецслужбі переконані, що арешт цих активів "убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь держави".
Марченко підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, кажуть в СБУ. Наразі триває розслідування.